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驚見紅火蟻入侵 新北給水廠飽受威脅

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
防治人員使用高溫蒸氣設備防除火蟻。圖／新北市農業局提供
防治人員使用高溫蒸氣設備防除火蟻。圖／新北市農業局提供

位於新北市三峽區的給水廠鄰近鳶山與大漢溪，廠區內草木繁盛，日前工作人員驚見紅火蟻悄然進駐廠區。國家紅火蟻防治中心與新北市府紅火蟻專管中心接獲廠區通報後，為免民眾用水及不破壞生態，日前進場以高溫熱蒸氣灌注蟻丘將其消滅，保護廠區設備與人員不被蟻害侵擾。

紅火蟻繁殖力強、攻擊性高，體內毒液注入人體皮膚會立即引發劇烈灼熱及疼痛感， 體質敏感民眾則會可能因紅火蟻毒液中水溶性毒蛋白產生過敏性反應，嚴重甚至會引發過敏性休克而死亡。

為杜絕蟻害守護廠區內重要設施，避免造成廠區內設備損壞，新北市府紅火蟻專管中心、國家紅火蟻防治中心、給水廠方三方討論後，為求精準防治同時兼顧生態環境，由新北市府紅火蟻專管中心協助執行高溫熱蒸氣防治，將熱氣打入蟻巢內防除紅火蟻，還給廠區人員、新北市民能安心作業、參觀遊憩的給水廠。

新北市紅火蟻專管中心表示，山清水秀廠區內設有開闊草坪是入侵紅火蟻偏好棲息地，為保護重要給水設施免於火蟻侵擾造成損失，因此新北市府採取熱蒸氣灌注防治協助水廠在短時間能有效防堵紅火蟻，但以長期面來看，防治工作仍需要民眾與政府各單位協作防治，提醒市民朋友若發現疑似紅火蟻的土丘，請勿碰觸、侵擾，避免遭火蟻螫傷，可撥打1999通報處理。

位於新北市三峽區的給水廠鄰近鳶山與大漢溪，日前工作人員驚見紅火蟻悄然進駐廠區。圖／新北市農業局提供
位於新北市三峽區的給水廠鄰近鳶山與大漢溪，日前工作人員驚見紅火蟻悄然進駐廠區。圖／新北市農業局提供

紅火蟻 高溫

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