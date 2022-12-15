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北市50處供免費衛生棉 新北女市民：為何新北沒有？

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市市民廣場B1連通道的通用廁所，設有免費多元生理用品智慧取物機。圖／新北市府提供
新北市市民廣場B1連通道的通用廁所，設有免費多元生理用品智慧取物機。圖／新北市府提供

台北市環保局本周二宣布，轄管的50處公廁將免費提供衛生棉給女性民眾使用，提供女性市民更貼心如廁環境。新北女性市民反問為何新北市都沒有如此貼心政策？新北市環保局對此表示，新北市實物銀行、社福場館等多處也有提供免費生理用品。

北市環保局本周二表示將在北市50處公廁公共空間設置貼心棉盒，女性民眾有緊急需求可使用免費衛生棉，北市府女廁也會設置，試辦期間每天提供約20片衛生棉，並視情況擴大辦理。

新北市江姓女市民對此表示，貼心的照顧民眾細微需求是進步城市的象徵，就如目前多數廁所會提供免費廁紙一樣，衛生棉也是女性必須用品之一，希望能看到新北市內公廁也能提供免費衛生棉讓有需求的市民使用，為何新北市都沒有如此貼心政策？

新北市環保局對此表示，為保障女性健康權及照顧其差異性需求，新北市民廣場B1第一間性別友善標章廁所設置有「見紅就發-多元生理用品放送機」，包含衛生棉、棉條及布衛生棉等生理用品，未來在推動性別友善廁所標章時，也將鼓勵廁所管理單位可增設提供女性衛生用品，讓友善度更加提升。

環保局說，另為響應月經平權、照顧弱勢族群，新北市持續結合民間企業配送免費生理用品至本市299所偏區之國小、國中及高中職學校，加強照顧偏鄉女孩；另社會局所轄52處實物銀行含14處社福中心，及各社福場館含婦女服務中心及新住民家庭服務中心等，亦有儲備女性生理用品，提供弱勢或有需求的女性免費取用，以提升生理用品資源的可近性。

衛生棉

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