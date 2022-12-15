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禁44年！忠孝西路昨晚開放 十數輛機車搶頭香行駛

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市忠孝西路開放機車夜間通行，晚上11點一到，數十台機車通過台北車站前，搶先體驗通車帶來的便利。記者林澔一/攝影
台北市忠孝西路開放機車夜間通行，晚上11點一到，數十台機車通過台北車站前，搶先體驗通車帶來的便利。記者林澔一/攝影

台北車站前忠孝西路禁行機車長達44年，於昨日23時正式通車，路口的號誌也加上「禁行時段」，十數輛機車在行政院前蓄勢待發，就等時間到準時上路。台灣機車路權促進會、台北市議員李明賢、新科議員趙怡翔和洪婉臻共同舉行記者會，批評柯市府開放每日23時到6時是假開放，並訴求未來蔣市府重新檢討開放時間。

台灣機車路權促進會的十多名成員於22時30分聚集在行政院廣場前，高喊「拒絕假開放，忠孝西早晚都能上」、「全面檢討交通建設、還我安全回家道路」等口號，在23時準時騎上忠孝西路，與公車一起行駛，速度放緩，行車秩序平順。

機促會表示，這種深夜方案廣大的機車族難以接受，無法認同北市府毫無誠意的作法，同時要求即將於月底上任的蔣萬安，應當全面檢討包含忠孝西路機車通行在內的所有北市交通政策。市民大道等路段公車班次的密度不亞於忠孝西路，把機車全驅趕市民大道或城中區並不合理。

到場聲援的北市議員李明賢大罵柯市府呼嚨，柯文哲質詢答應他要開放，90多萬名騎士滿懷期待，拖到選後才公布開放方案，卻是假開放，蔣市府上任就職後他一定會要求市府檢討，擴大開放時段。

民進黨新科議員趙怡翔批評，柯市府欠缺周延思考，車輛交織可透過路型設計及號誌管控，6個月評估時間沒有積極作為。洪婉臻則說，柯文哲可以在卸任前走一趟忠孝西，大半夜時間太不合理，爛尾政策隨便拿理由搪塞，來告訴大家說「有做了」，民眾和議員都不會容許這樣的事情發生。

對此，蔣萬安辦公室回應，這樣的試辦有為德不卒之憾，接下來或許透過專業評估，選擇公車班次少的時段再增加試辦開放時段，或先用標線整理、重塑忠孝西路的車道線型，並透過數據及科技整理車流，再試辦開放，相信更能保障用路人的安全。

北市交工處說，電腦模擬預估開放後的機車移轉情形，假日尖峰往東可達到4688輛、往西4699輛，平日上午尖峰往東為6295輛、下午尖峰往西為4613輛；平日公車班次單向尖峰每小時約150到200班次，假日約100到130班次，公車進出站易與機車混流交織，基於行車考量安全，選擇在夜間時段公車班次較少且交通降較低的時段開放。

台北市忠孝西路開放機車夜間通行，晚上11點一到機車族在警方指揮下進入忠孝西路。記者林澔一/攝影
台北市忠孝西路開放機車夜間通行，晚上11點一到機車族在警方指揮下進入忠孝西路。記者林澔一/攝影

公車 議員 北市

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