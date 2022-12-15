北市忠孝西路僅深夜開放機車通行 路權團體不認同

中央社／ 台北15日電

北市府14日晚11時起開放忠孝西路深夜讓機車通行，機車路權促進會指出，對此方案很遺憾，北市府不應以公車數量多為理由，無法讓人認同且毫無誠意；議員說，會要求新市府檢討。

台北市忠孝西路（重慶北路-中山北路）禁行機車約44年，台北市交通管制工程處日前規劃開放外側2車道讓機車通行，時間從晚間11時至隔天凌晨6時，14日起施行。

機車路權促進會與國民黨台北市議員李明賢、民進黨籍市議員當選人趙怡翔及洪婉臻14日晚在忠孝西路附近召開記者會，喊出「拒絕假開放，忠孝西早晚都能上，全面檢討交通建設，還我安全回家道路」口號。

機車路權促進會副理事長吳祥瑀發言表示，肯定北市府開放讓機車通行忠孝西路，但對時段仍感到很遺憾，北市府提出很多奇怪理由，包含公車路線跟機車路線交織、公車數量太多，所以只讓機車在深夜行駛，但市民大道等處，公車數量也很多，機車騎士會比較安全嗎？

他說，忠孝西路有4線道，機車行駛在忠孝西路比市民大道安全，且深夜的忠孝西路，公車班次少，這也無法觀察機車通行狀況，希望台北市長當選人蔣萬安之後朝向全天開放。機車路權促進會發布新聞資料表示，無法認同北市府毫無誠意的做法。

李明賢指出，他6月質詢市長柯文哲此議題時，柯文哲當時承諾會開放機車通行忠孝西路，並進行科學分析，但事後卻以拖待變，還選擇深夜才開放機車通行，根本在打假球，後續將要求蔣萬安檢討相關政策，且不能只開放深夜時段。

他說，北市府以公車路線跟機車路線交織、公車數量多為理由，僅開放深夜時段，其實可透過路型設計、號誌管控解決，把所有問題推給公車數量太多是藉口，像忠孝東路也有公車數量很多的情形。

趙怡翔指出，市民大道的公車數量不會比忠孝西路少，北市府僅開放深夜時段是欠缺思考、毫無誠意，呼籲新任市長蔣萬安應正視此狀況。

洪婉臻表示，北市府僅開放深夜時段的做法令人匪夷所思，柯文哲應到場了解狀況，未來議會不分藍綠會共同監督此議題，並要求下一屆北市府通盤檢討。

北市交工處交通規劃科長陳詩韻事後接受媒體電話訪問時說，忠孝西路為公車路線密集市區主要幹道，考量公車進出站容易與機慢車動線交織造成行車衝突，經評估後才開放深夜11時至隔天6時讓機車通行，14日起開始施行。

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