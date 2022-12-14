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新生稀缺轉攻舊生 大學寒假轉學考「升溫」規則也大改

新北12月31日跨河煙火秀 施放13分14秒喻一生一世

中央社／ 新北市14日電

新北市政府將於31日晚間8時23分舉辦「璀璨新北－1314就愛你跨河煙火」，在淡水河兩岸施放煙火時間長達共13分14秒，喻意「一生一世」，浪漫迎接新一年的到來。

市府新聞稿指出，「今年的新北跨河煙火將於2022年12月31日晚間20時23分施放，施放的時間代表迎接2023年的到來」；並且首創「兩岸三地」同步施放方式，將在淡水河兩岸，於淡江大橋、淡水漁人碼頭旁河面、八里水上運動中心等3個地點施放，讓民眾在淡水、八里都能觀賞精彩的煙火秀。

市府表示，在施放規劃上，以「花火寫故事」為主軸，用6個篇章表現新北市躍動生命力。還首創3座魔術風火輪，還有特製的NEW TAIPEI CITY字體、新北市LOGO煙火。

市府表示，煙火數量達1萬4168發，象徵「一直一路發」，總施放共13分14秒，喻意「一生一世就愛你」，浪漫慶祝新一年的到來，也讓新北市跨年夜空，更加閃耀璀璨。

市府表示，除了跨河煙火，市府文化局當天在淡水海關碼頭也舉辦「光映淡水」活動，還有「青春搖滾Band」等一連串樂團表演、創意趣味活動，紅毛城、小白宮延長開放至晚上9時，要讓大家可以從白天逛到晚上，親子同樂。

淡水河 漁人碼頭

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