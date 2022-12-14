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和平島公園獲國家永續發展獎 華麗轉身成永續觀光亮點

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
和平島公園獲國家永續發展獎，華麗轉身成觀光亮點。圖／北觀處提供
和平島公園獲國家永續發展獎，華麗轉身成觀光亮點。圖／北觀處提供

交通部觀光局北觀處以「公私協力-國際永續旅遊島計畫」，榮獲行政院國家發展委員會國家永續發展獎，今天由行政院蘇院長貞昌頒獎，肯定北觀處攜手在地業者宏岳公司長期落實永續觀光與在地關懷的成果。

和平島公園現今擺脫過去老舊、傳統的形象，蛻變為優質新潮的打卡熱點，尤其環山步道看基島嶼美景、豆腐岩日出都非常受歡迎。引進民間機構參與營運及經營分工，藉由民間企業管理的專業，公私協力，共同讓和平島公園華麗轉身，成為皇冠北海岸永續旅遊的新興璀璨珍珠。

北觀處長陳美秀說，北觀處所呈現的建設計畫執行成果，是自接管和平島公園後一點一滴累積的成果，串聯皇冠海岸觀光圈、參加全百大旅遊地競賽及綠色旅遊目的地標章認證。

北觀處與和平島公園將在明年1至2月辦理以北海岸冬季特色「風、雨」為概念的「和平島掀風潮」活動，藉由多項結合冬風、冬雨系列活動讓遊客感受北海岸的浪漫。

北觀處103年接手和平島公園後，首先進行環境資源調查，盤點園區400多年豐富族群史、奇岩地景，日出絕美，有「全球21處最美日出」美稱，引領遊客感受美麗奇岩地景，並且推動風景區更新工程。

陳美秀表示，和平島公園與以前完全不同，人潮日增，華麗轉身後，北觀處不會以現況為滿足，將堅持「觀光永續發展」的核心價值，持續向「國際永續旅遊島」之目標邁進。

和平島公園獲國家永續發展獎，華麗轉身成觀光亮點。圖／北觀處提供
和平島公園獲國家永續發展獎，華麗轉身成觀光亮點。圖／北觀處提供
和平島公園獲國家永續發展獎，華麗轉身成觀光亮點。圖／北觀處提供
和平島公園獲國家永續發展獎，華麗轉身成觀光亮點。圖／北觀處提供
和平島公園獲國家永續發展獎，華麗轉身成觀光亮點。圖／北觀處提供
和平島公園獲國家永續發展獎，華麗轉身成觀光亮點。圖／北觀處提供

和平島 行政院 交通部

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