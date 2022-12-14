自幼罹患肌肉萎縮症 張孜維展堅強毅力讀碩士

新北市立八里愛心教養院生張孜維自幼即罹患肌肉萎縮症，5歲便入住教養院，但他展現堅強毅力，不僅努力讀到碩士，在運動地板滾球方面更有傑出的表現，還曾代表台灣參加亞帕運地板滾球大賽。

亞式公司執行長劉慧敏與新北市單車網路扶輪社長蔡明璁透過新北市社會局得知張孜維故事後，決定贊助張孜維獎助學金13萬5000元及更新1輛特製電動輪椅。

劉慧敏表示，聽聞張孜維的奮鬥故事後，非常感佩，因此邀蔡明璁和其他社友一起來幫他圓夢，並提報申請年度中華扶輪獎學金。

蔡明璁表示，張孜維所乘坐的電動輪椅已長達11年，加上近年來肌肉無力與攣縮持續，需要1台符合現況的特製電輪，因此號召社友一起集資16萬元，另由社會局輔具補助4萬元，幫張孜維訂購1台特製電輪。張孜維對此表示，他希望帶著大家的愛和期許，完成學業，並讓善的力量在台灣社會無限的循環。

新北市長侯友宜表示，感謝亞式公司執行長及扶輪社所有支持資助的社友，自己認識張孜維12年，對於他的生命故事相當感動，也曾幫忙募款讓他順利參加帕運，並授旗祝福。

侯友宜說，自己競選連任的選前之夜，沒有邀任何政治人物上台助講，而張孜維冒著細語，侃侃而談他在新北的奮鬥歷程，以及受到的社會福利照顧，而這也是新北市所要努力的目標，讓每一個居住在這座城市的市民都能適才適所，發揮所能。