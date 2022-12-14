快訊

大陸單日不到萬人確診 王必勝諷「厲害了你的國」

傳徐國勇接手周玉蔻「辣新聞」時段 民視回應了

台北工場估112年3月修復完成 盼納鐵道部園區

中央社／ 台北14日電

台北市長柯文哲今天表示，「台北工場」是北市百年歷史鐵路遺跡，預計民國112年完工後，將為西區門戶計畫增添文化底蘊，並盼納入台灣博物館鐵道部園區，一同委託管理維護。

柯文哲下午視察市定古蹟「台北工場」修復工程時表示，「台北工場」是日治時期設的鐵路維修工廠，二戰後由台鐵局改建為「鐵路局大禮堂」，97年時台北工場因和機場捷運及捷運松山新店線的興建路徑重疊，捷運局將古蹟往東南方向移動30公尺，並於101年捷運完工時再次挪回，當時創下國內首次進行磚造建築頂升挪移的紀錄，為北市立下捷運建設和古蹟保存的雙贏典範。

柯文哲指出，台北工場是北市僅存的百年歷史鐵路遺跡，修復工程已於109年開始，預計明年3月完工，將為西區門戶計畫增添文化底蘊；並預計與文化部協調，將台北工場納入一旁「台灣博物館鐵道部園區」一同委託管理維護，在協調完成以前，將先由文化局負責經營規劃。

在媒體聯訪時，被問及是否有把此案跟台北市長當選人蔣萬安團隊交接時，柯文哲表示，公文都已送到中央「是卡在中央不蓋章」，作為長期管理的考量，台北工場最好還是納入台灣博物館鐵道部園區一起經營。

根據文化部文化資產局國家文化資產網，台北工場採用英國的19世紀維多利亞時期磚木混合造，形式上承襲自北歐木造建築趣味，如2樓的屋頂及牆體樑露出木梁柱，並施以雕飾，設計者為鐵道部改良課的技師。風格特殊，具有多方面的歷史意義。

台北市長 機場捷運 柯文哲

延伸閱讀

柯文哲：籌設基金會 市長卸任後較無壓力

卸任後成立基金會 柯文哲：人一無所有才看得清楚自己

助理費案傳高虹安開罵謝立功？柯文哲：我聽滿正常的

備戰2024將成立基金會 柯文哲：重大選舉還是要雇人

相關新聞

青森知事來訪熱情舞蹈 柯文哲一度看傻「回神後才狂笑」

國境解封，一向與台北市友好的青森縣，今天上午由縣知事三村申吾等率團拜會北市長柯文哲、教育局長曾燦金等人，透過交流延續台日...

跨年煙火20：23淡水三地同步施放！ 新北捷運調整6分鐘一班

今年新北市跨年煙火將在淡水河兩岸的淡江大橋、淡水漁人碼頭旁河面、八里水上運動中心三個地點兩岸三地同步施放，施放數量達1萬...

和平島公園獲國家永續發展獎 華麗轉身成永續觀光亮點

交通部觀光局北觀處以「公私協力-國際永續旅遊島計畫」，榮獲行政院國家發展委員會國家永續發展獎，今天由行政院蘇院長貞昌頒獎...

自幼罹患肌肉萎縮症 張孜維展堅強毅力讀碩士

新北市立八里愛心教養院生張孜維自幼即罹患肌肉萎縮症，5歲便入住教養院，但他展現堅強毅力，不僅努力讀到碩士，在運動地板滾球...

柯文哲：籌設基金會 市長卸任後較無壓力

台北市長柯文哲今天表示，基金會籌備中，拜託老同學、北捷公司董事長李文宗處理；不當市長了再來設立基金會，比較沒壓力

北市議長選舉25日登場 藍打萬安牌綠派資深選將上場

國民黨台北市正、副議長黨內初選，今天最後一天登記。共有現任議長陳錦祥、議員戴錫欽、議員當選人李彥秀3人參選議長；議員葉林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。