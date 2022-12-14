新北關懷獨居長者 土城區長寒冬送愛

入冬第一波大陸冷氣團來襲，土城區長陳國欽今天帶棉被、暖暖包、保溫瓶、麵條等禦寒物資拜訪獨居長者，提醒多注意保暖與安全；有長者首次學習使用暖暖包，感到新奇又溫暖。

因氣溫低，新北市長侯友宜今天在市政會議，提醒消防局、社會局、各區公所要啟動禦寒與避寒機制。

土城區長陳國欽表示，新北市土城區列冊獨老人數有65人，平常定時關懷訪視與志工協助送餐。公所配合社會局銀髮俱樂部、社區照顧關懷據點及巷弄長照站。

陳國欽透過新聞稿表示，今天攜帶禦寒物資關懷獨居老人；91歲汪老先生，民國38年隨國軍來台，因配偶目前滯留中國大陸未歸，無子女照顧而獨居生活。但他熱心公益，還曾擔任過創世基金會、華山及人安基金會志工，服務時數超過3500小時。

公所說，在土城區頂埔地區租屋獨居劉姓阿嬤，看見陳國欽的關懷相當感動，話匣子一開聊不完。阿嬤說，希望在自己還有能力時，能夠繼續貢獻看護所長。

公所說，今年80歲未婚黃老先生獨居，不曾用過暖暖包，現場學習如何使用，讓原本冰涼的雙手瞬間熱起來，不再凍僵。

新北市八里區天主教安老院表示，以照顧無數孤苦無依的老人為主，近日民間愛心湧入，有吳姓、丘姓熱心民眾捐贈熟地瓜給安老院，下午蒸熟提供當點心，讓長輩感到暖心又暖胃。

社會局表示，今天媒合亞式公司、新北市單車網路扶輪社，贊助獎助學金及特製電動輪椅，提供新北市立八里愛心教養院罹患肌肉萎縮症的張姓院生，祝福他繼續勇敢逐夢。