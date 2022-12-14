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北市議長選舉25日登場 藍打萬安牌綠派資深選將上場

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市議會正、副議長選舉，12月25日舉行。記者楊正海／攝影
北市議會正、副議長選舉，12月25日舉行。記者楊正海／攝影

國民黨台北市正、副議長黨內初選，今天最後一天登記。共有現任議長陳錦祥、議員戴錫欽、議員當選人李彥秀3人參選議長；議員葉林傳、陳炳甫、秦慧珠登記參選副議長，明天進行初選「假投票」，選出一組正、副議長員人選後報請黨中央，參加12月25日舉行的北市正、副議長選舉。

相較藍營參選人喊出「世代交替」，強調協助蔣萬安市長在市政建設更落實，綠營參選人也定案；民進黨北市黨部主委張茂楠指出，黨團會議已經決定，8屆議員李建昌、6屆議員劉耀仁搭配參選正、副議長，民進黨是採「資深制」。

對於國民黨有壓倒性優勢，張茂楠指出，黨團做成決議後，選舉時黨籍議員就不會跑票，黨有黨的紀律，若黨沒有決議開放自由選舉，有一致共識，就沒有跑票的問題，也會爭取第三勢力，例如社民黨議員苗博雅、民眾黨4議員，以及沒有黨屬性的議員，都會接觸。

民眾黨北市主委林國成說，民眾黨只有4票，有沒有投是象徵意義，等人選出來再來評估要投給誰，民眾黨有主體性，如果兩黨人選都不認同，也不排除投給民眾黨的人選，民眾黨還在觀望。

民眾黨團總召、市議員當選人黃瀞瑩說，目前尚未與其他黨派人選接觸，因此目前未支持特定人選，預計下周討論。不過黨團希望，秉持超越黨派、打破藍綠框架、維護小黨議員問政權、議事透明等原則，讓過去8年柯市府仍待完成的重要政策在議會順利推動。

國民黨北市議長黨初選「假投票」明天舉行，第一輪投票在上午9時至11時，黨籍市議員共31人，遇有未超過多數，也就是未達總票數半數以上，須進行第二輪投票，第二輪投票在中午12時至下午1時。

北市議會正、副議長選舉，12月25日舉行，國民黨明天先進行黨內初選投票。記者楊正海／攝影
北市議會正、副議長選舉，12月25日舉行，國民黨明天先進行黨內初選投票。記者楊正海／攝影

議員 民眾黨 北市

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