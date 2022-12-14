淡水跨年煙火秀 文化局辦「喵的光波」水陸空派對

年底跨年將近，新北市推出「璀璨新北」跨年煙火秀，新北文化局在淡水海關碼頭舉辦「光映淡水-喵的光波」系列活動，其中重頭戲的水陸空派對有煙火遊輪party、獨立樂團演唱會、河岸市集、美拍裝置藝術，及多項展演及煙花手作DIY等活動。

新北市文化局龔雅雯表示，今年光映淡水品牌活動以「喵的光波」為主題，以淡水五虎崗發想，透過Q版貓咪為主角，在淡水的海關碼頭接續登場，除有貓咪系列裝置藝術、展覽及河岸美拍光廊外，配合跨年煙火秀璀璨新北的主題，在煙火最佳觀賞點的海關碼頭將以「喵的水陸空派對」嗨翻淡水跨年夜。

淡水跨年煙火佈線一公里，煙火將在晚間8點23分施放迎接2023年。不過活動下午3點半就開始，並邀請到老王樂隊、好樂團、溫蒂漫步等獨立樂團開唱，滬水一方藝文空間也舉辦煙花手作DIY，還有魔術秀、藝術家工作坊等創意趣味活動；此外，紅毛城、小白宮等古蹟更延長開放至晚上9點，搭乘煙火郵輪Party的民眾可在淡水河上欣賞煙火。