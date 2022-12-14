協助產業發展 新北今開諮詢會
為延續與產業公協會密切的交流，新北市自2019年起即籌設「新北市產業發展諮詢委員會」，今日召開第2次會議，新北市工商團體領袖及企業大老齊聚一堂，聽取這4年新北市產業推動實績，持續協助企業永續發展。
新北市綠色能源產業聯盟於今年第1次產諮會表示，熱泵熱水器可節省75%能源，目前日、澳等國家皆有推動相關補貼計畫，期新北能率全國之先，提供熱泵熱水器節能設備汰舊換新補助。另為實踐節能目標，經發局預計於今年12月底推出「新北市店面改造補助計畫」，補助品項包含燈具、空調、熱泵熱水器等節能產品，鼓勵業者加入節能行列。
新北市副市長劉和然表示，企業是新北經濟實力的根基，產諮會平台會議已成立約4年，藉由汲取各界的卓見睿言，有助於新北的產業整體發展，如遠東集團徐旭東董事長於2020年第1次產諮會中，建議市府應提出未來5G應用於智慧城市的策略，以扶植新北產業發展。
經發局補充，新北工商與營利事業家數持續上升，而為讓新北企業於未來10年的黃金期能更穩健茁壯，持續配合各項硬體建設完成及政策工具施行，朝向公私資源整合及企業創新轉型推動，讓六大區域產業和兩大跨域核心聚落逐漸成形，實現新北2030產業榮景。
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