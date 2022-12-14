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國安局3官員拜訪媒體副總 趁機詐2千元餐費緩刑2年

柯文哲：籌設基金會 市長卸任後較無壓力

中央社／ 台北14日電
台北市長柯文哲。記者劉懿萱／攝影 劉懿萱
台北市長柯文哲。記者劉懿萱／攝影 劉懿萱

台北市長柯文哲今天表示，基金會籌備中，拜託老同學、北捷公司董事長李文宗處理；不當市長了再來設立基金會，比較沒壓力。

柯文哲下午視察市定古蹟「台北工場」修復工程，接受媒體聯訪時，被問到是不是正在籌備基金會？

媒體問，基金會是否為選2024總統備戰，以及如何擴展中南部支持度，柯文哲說，先弄個辦公室、有個基金會，人找到了之後大家坐下來，再討論下一步要怎麼做。

媒體追問，設立基金會是否也在測試誰會伸出援手？柯文哲表示「人要一無所有的時候，才看得清楚自己」。

柯文哲指出，以前就有人告訴他，趁當市長的時候設基金會募款才有錢，但他想想還是算了，「如果人家捐你個100、500萬元，然後突然隔幾天又拿一個陳情案，你就為難」不當市長再來設，有人要捐就跟他說聲謝謝，這樣比較沒有壓力。

柯文哲表示，基金會取名與營運方式等，他拜託李文宗處理，「我也不曉得弄到哪，再跟他問問看」。

柯文哲2017年接受綠色和平電台主持人陳雨鑫專訪時曾說，最大的驕傲是「我相信台灣政治人物沒有基金會，只有我一個人」，不過柯文哲坦言曾想設立，但這麼一來做事無法乾脆。

另外，柯文哲被問及雙城論壇費用，以及藍、綠議員放話即便柯文哲卸任也要追究政治責任一事。柯文哲以台北市警局112年錄影監視器預算覆議案反擊，「就算我不當台北市長，你們敢每年讓台智光多領8600萬元，我每天在外面放炮」。

柯文哲 台北市長 李文宗

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