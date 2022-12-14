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新北市智慧里長2.0版好好用 結合Line更便利

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
新北市政府推出智慧里長2.0，汐止區公所11樓禮堂辦理了一場教學說明會，里長們出席踴躍，認真學習。 圖／觀天下有線電視提供
新北市政府推出智慧里長2.0，汐止區公所11樓禮堂辦理了一場教學說明會，里長們出席踴躍，認真學習。 圖／觀天下有線電視提供

新北市政府推出智慧里長2.0，透過Line就能夠直接通報，鄰里資訊也都放進去，非的好用，而為了讓里長們快快上手，今(14)日在汐止區公所11樓禮堂辦理了一場教學說明會，里長們出席踴躍，認真學習。

汐止里長聯誼會長陳有諒表示，今天是新北市政府來教智慧里長2.0，之前在101年推出的1.0都要用IPAD，而現在已經111年了，所以進到2.0版，本來新北市政府的教學說明會是辦三場，兩場在新北市政府、一場在新莊，但是，有里長反應為何在汐止沒有，所以，就希望在汐止區也能辦，讓鄰近的金山萬里七星區的里長們都可以來這裡上課，而在和市府溝通後，今天在公所11樓加辦一場，因為2.0版很重要，手機用Line就能使用，可以了解到市府所有的訊息，通報也很方便，讓連任或是新任里長來說，在訊息傳遞都更快。

汐止區長陳健民指出，新北市政府針對智慧里長做改版，希望不管在里長的通報也好、或是公部門資訊的發佈也好，都能夠更即時，更快的協助各區、各里訊息掌握。

教學說明會，幾十位里長都出席上課，學的好認真，跟著老師的簡報步驟跟著在手機上操作，先是安裝智慧里長2.0，然後教學，頁面進去有里長通報、公務訊息、里的資訊等六大項目。

自強里里長康金龍說，界面簡單很容易上手，除了接收市府公文更即時，另外水溝不通、路燈壞或是有其他鄰里事務要通報，透過智慧里長2.0都更方便。

崇德里長蘇宏杰也說，推出這個智慧里長2.0，對里長來說真的是受益無窮，因為原本自己就打算在里內各社區辦line的群組，今天發現這個新推出的APP就能達到同樣的目的，可以雙向溝通、向新北市政府反應通報，像是水溝不通、路燈或是環境污染也好，這個APP就能做通報。

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