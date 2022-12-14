雙溪公所防災LINE貼圖設計賽 學生可愛創意表現
雙溪區公所舉辦LINE貼圖創意設計徵選競賽，藉由活動指導學童防災整備認知、了解災害應變方式，此次活動收到來自雙溪各國中、小的踴躍投稿，以漫畫、可愛動物等展現學生創作能力，經過評比後選出優秀作品。
雙溪區長藍瑞珉表示，防災教育要從小就要扎根，如果能有效宣導相關正確的防災知識，讓孩子從小建立相關防災概念，長大後相信對防災會有更正確知識與觀念，也希望孩子藉由LINE貼圖創意設計徵選競賽體驗活動，將相關防災知識透過手機貼圖傳遞，讓防災觀念深植，期能將災害的損失減少到最低。
雙溪區公所日前舉行辦防災LINE貼圖創意設計競賽，透過創作過程，強化防災教育，激發學生創作能力，期望達到防災教育與宣導合一之目的，藉以推廣全民防災之觀念，目前得獎作品在公所各角落都可以看到，民眾可以前往一同欣賞學生的創意表現。
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