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新生稀缺轉攻舊生 大學寒假轉學考「升溫」規則也大改

選票補助金成獎助學金 淡水里長加碼到十萬元

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區新興里長吳錦泉順利的連任，補助金領到87510元，捐出給學校作為獎助學金，更加碼補足到十萬元。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區新興里長吳錦泉順利的連任，補助金領到87510元，捐出給學校作為獎助學金，更加碼補足到十萬元。 圖／紅樹林有線電視提供

淡水區新興里長吳錦泉順利的連任，依照規定可以領到每票30元的補助金，而這次新興里長吳錦泉有2917票，共可以領到87510元，里長吳錦泉是全數捐出給學校作為獎助學金，更加碼補足到十萬元。

新興里長吳錦泉表示，這次選舉感謝里民的支持，而這一次領到每票30元的補助金，就是代表著選民給他的肯定，才能夠讓里長繼續的為民服務，因此這些錢當然也就要回饋到社會，因此他就捐給學校單位，除了八萬多元的補助金，更自掏腰包補到十萬元整，要給學校作為清寒家庭獎學金以及才藝成績優異獎學金使用。

新興里長吳錦泉對於回饋地方相當熱心，不僅是連續三年捐助學校防疫基金，常常也會帶來許多的教學文具來贈送，提供給學生使用，相當有愛心

新興里長吳錦泉表示，雖然這些補助金是給里長的，但他認為每票30元是里民給他的肯定，因此就捐出給需要幫助還有獎勵的學童，期盼未來把新興里帶向更優質的鄰里。

淡水 愛心

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