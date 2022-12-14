淡水國小參賽日本「夢一字」 學童寫新年代表字

新北市淡水國小美術班學生透過與淡江大學日文系師生的合作，將美術班學生以日文寫一個「字」做為新年夢想，並且寫上原因，寄到日本參與第15屆夢一文字書法大賽，激發孩子們學習書法的動力與對願景的想像。

淡水國小校長吳惠花表示，淡水國小的書法課程，除了運用象形文字的故事，讓學生能對書法入門有信心與趣味性，也會透過寫春聯、畫燈籠，讓書法融入生活、趣味化，增加學習書法的動力與信心。

這次，透過對自己明年的期待與夢想，濃縮為一個代表字，運用書法書寫，將自己的想法，透過學校老師的日文專長，加上淡江大學的日文系師生，協助四五年級學生想法的日文翻譯與明信片地址書寫，完成這次的書寫創作。

淡江大學日文系老師闕百華表示，新北市第四年參加日本夢一文字書法大賽，都以學校學生為主，內容為書寫比賽，在明信片上用硬筆字，以日文寫一個字做為新年夢想，並且寫上原因，透過學校老師用日文來幫助孩子來寫字，淡江大學師生來協助學生寫字正確性，而這次也發現孩子寫得非常好，表現出良好的傳達能力，再加上美術班的孩子有特別的書法課程，而全台灣的比賽作品都會集中到淡江大學日文系這邊，在統整寄到日本參賽，以去年來說一人一件作品，去年有1950件，今年期盼能夠突破2千件，讓文化交流得以延續。

淡水國小美術班老師郭炎煌表示，透過這次的參賽活動，讓孩童透過這個字表現出對於明年的期許，以書法來書寫讓孩子更有印象，也讓孩子了解原來所學的書法藝術可以應用到生活，在不同國家當中也可以看到自己的傳統文化，透過這些在平常小事情在生活上也可以非常有意義，讓學童的學習興趣意願提高。