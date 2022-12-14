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新生稀缺轉攻舊生 大學寒假轉學考「升溫」規則也大改

CPR、AED教學 汐止公所人員學急救術救人一命

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區公所舉行CPR及AED操作員工教育訓練，需要時能派上用場救人一命。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區公所舉行CPR及AED操作員工教育訓練，需要時能派上用場救人一命。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區公所平常來洽公的民眾不少，為了加強員工們的急救能力，今(13)日公所舉行了一場CPRAED操作員工教育訓練，現場有不少公所員工參加，大家都非常認真的學習，當然都希望備而不用，但需要時能派上用場救人一命。

汐止區公所11樓大禮堂，舉辦的CPR及AED操作教育訓練，有不少公所員工參加，公所每天洽公的人很多，雖然，一樓有設置AED，但是，會使用很重要，所以，特地舉辦課程，讓大家學習也實地操作，當天邀請汐止消防分隊帶來設備做解說，除了教ｃｐｒ口訣，也實際操作一次給大家看，並且提醒注意事項。

CPR口訣，叫叫壓電，一個步驟一個步驟實地操作，接著也讓公所人員自己操作一次，消防員從旁協助，看看正不正確，並且提醒不要慌，每個動作都要到位，而每位員工都非常認真學習，因為他們都覺得，學這個很有用。

公所人員說，主要是因為現在天氣冷，再加上很多新聞有說心臟上的問題像是心肌梗塞很危險，所以就想說如果那一天身邊的人也遇到類似問題的話，就可以趕快急救，今天在消防員教了之後有實際操作看看，覺得自己的姿勢還行，這個活動課程很好，其實並不難，很容易上手，希望大家都可以學會。

汐止 CPR AED

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