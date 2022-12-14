快訊

新生稀缺轉攻舊生 大學寒假轉學考「升溫」規則也大改

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金山金包里慶冬至吃湯圓 新住民驚艷又好吃

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
金山區金包里社區邀請新住民一起來團圓吃湯圓，日本嫁到台灣的新住民直說，覺得驚艷又好吃！ 圖／紅樹林有線電視提供
金山區金包里社區邀請新住民一起來團圓吃湯圓，日本嫁到台灣的新住民直說，覺得驚艷又好吃！ 圖／紅樹林有線電視提供

冬至佳節將至，金山區金包里社區集合社區志工搓湯圓，分別煮起鹹、甜兩種口味的湯圓，要送到社區獨老家中，此外，還邀請新住民一起來團圓，其中從日本嫁到台灣的新住民直說，日本只有甜湯圓，吃到台灣的鹹湯圓，覺得驚艷又好吃！

金山區公所主秘陳其泓說，金山區金包里社區一直以來除了關懷社區中的長輩，志工定期都會前往獨居長輩家中送暖，時序快到冬至，金包里社區集合社區志工搓湯圓，分別煮起鹹、甜兩種口味的湯圓，準備要送到社區中獨老家中，獻上關懷，溫馨滿滿的活動，區公所也感謝社區對長輩的關懷與照顧。

溫暖滿滿的活動，還有來自新莊雷法壇朱國誠先生的愛心，捐款為社區中的獨居長輩添購暖暖包，在寒冷的天氣裡與熱熱的湯圓一起為長輩注入暖流。不只是關懷獨老，新住民也是金包里社區的關懷對象，活動中也邀請新住民一起來吃湯圓，感受大家團圓的熱鬧氛圍。

遠從日本嫁來台的新住民分享，在日本也有類似湯圓這樣的食物，不過通常都是甜湯，因此嫁來台灣後，吃到鹹湯圓覺得很特別也很喜歡，金包里社區也期待，要在冬至佳節傳遞團聚的溫暖給獨老與新住民朋友，讓社區更和諧，也讓新住民朋友能夠更快的融入在地。

湯圓 新住民 日本

延伸閱讀

7-ELEVEN麻辣名鍋盛典、獨家限定「爆款湯圓」溫暖開吃！「老虎堂、叁和院、春水堂」湯圓必嘗

雙溪柑腳長者展現活力 近百年石頭屋活化成養生事務所

新北推動社區治安工作評鑑 連續5年榮獲全國特優

鼓勵新二代發聲 策畫屏東移民節創意走秀、東南亞影展

相關新聞

北北基計程車車資調漲 明年4月1日開始實施

受物價上漲影響，台北市計程車公會今年3月向台北市政府公運處提案，要求調高北北基計程車起跳價，在經過審議委員會討論，並經北...

影／暌違44年 機車再次騎上忠孝西路

台北車站前忠孝西路，禁行機車44年後「限時開放」，機車可在每天晚上11時至隔日清晨6時通行。民間團體「台灣機車路權促進會...

金山老人會攜手金醫 為長輩講解健康知識

金山區老人會與台大醫院金山分院攜手，為老人會的會員與幹部們舉辦健康講座，邀請到家醫科的醫生來當講師，與長輩互動、問答促進思考，並將健康的知識傳遞給長輩。

金山金包里慶冬至吃湯圓 新住民驚艷又好吃

冬至佳節將至，金山區金包里社區集合社區志工搓湯圓，分別煮起鹹、甜兩種口味的湯圓，要送到社區獨老家中，此外，還邀請新住民一起來團圓，其中從日本嫁到台灣的新住民直說，日本只有甜湯圓，吃到台灣的鹹湯圓，覺得驚艷又好吃！

選票補助金成獎助學金 淡水里長加碼到十萬元

淡水區新興里長吳錦泉順利的連任，依照規定可以領到每票30元的補助金，而這次新興里長吳錦泉有2917票，共可以領到87510元，里長吳錦泉是全數捐出給學校作為獎助學金，更加碼補足到十萬元。

CPR、AED教學 汐止公所人員學急救術救人一命

汐止區公所平常來洽公的民眾不少，為了加強員工們的急救能力，今(13)日公所舉行了一場CPR及AED操作員工教育訓練，現場有不少公所員工參加，大家都非常認真的學習，當然都希望備而不用，但需要時能派上用場救人一命。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。