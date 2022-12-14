金山金包里慶冬至吃湯圓 新住民驚艷又好吃

冬至佳節將至，金山區金包里社區集合社區志工搓湯圓，分別煮起鹹、甜兩種口味的湯圓，要送到社區獨老家中，此外，還邀請新住民一起來團圓，其中從日本嫁到台灣的新住民直說，日本只有甜湯圓，吃到台灣的鹹湯圓，覺得驚艷又好吃！

金山區公所主秘陳其泓說，金山區金包里社區一直以來除了關懷社區中的長輩，志工定期都會前往獨居長輩家中送暖，時序快到冬至，金包里社區集合社區志工搓湯圓，分別煮起鹹、甜兩種口味的湯圓，準備要送到社區中獨老家中，獻上關懷，溫馨滿滿的活動，區公所也感謝社區對長輩的關懷與照顧。

溫暖滿滿的活動，還有來自新莊雷法壇朱國誠先生的愛心，捐款為社區中的獨居長輩添購暖暖包，在寒冷的天氣裡與熱熱的湯圓一起為長輩注入暖流。不只是關懷獨老，新住民也是金包里社區的關懷對象，活動中也邀請新住民一起來吃湯圓，感受大家團圓的熱鬧氛圍。

遠從日本嫁來台的新住民分享，在日本也有類似湯圓這樣的食物，不過通常都是甜湯，因此嫁來台灣後，吃到鹹湯圓覺得很特別也很喜歡，金包里社區也期待，要在冬至佳節傳遞團聚的溫暖給獨老與新住民朋友，讓社區更和諧，也讓新住民朋友能夠更快的融入在地。