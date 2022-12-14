快訊

新生稀缺轉攻舊生 大學寒假轉學考「升溫」規則也大改

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金山老人會攜手金醫 為長輩講解健康知識

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
金山區老人會與台大醫院金山分院攜手，將健康的知識傳遞給長輩。 圖／紅樹林有線電視提供
金山區老人會與台大醫院金山分院攜手，將健康的知識傳遞給長輩。 圖／紅樹林有線電視提供

金山區老人會與台大醫院金山分院攜手，為老人會的會員與幹部們舉辦健康講座，邀請到家醫科的醫生來當講師，與長輩互動、問答促進思考，並將健康的知識傳遞給長輩。

金山區老人會理事長賴林瓊玉說，這一次的講座主要講述如何預防老人失智，而講師相當用心，不希望講座的內容只是生硬的醫學術語與知識，而是透過拋出沒有一定答案的議題，讓老人會的長輩透過思考、討論來回答，不僅讓講座有趣了起來，也讓現場氣氛相當熱絡。

金山區老人會總幹事鐘鼎平指出，金山區老人會期待透過日常舉辦的活動，與定期舉行的講座，要達到帶給金山區的老人家不同的知識與技能吸收的目的，藉此也可以促使長輩延緩失能，享受晚年的充實人生。

金山 台大醫院 幹部

延伸閱讀

金山活動中心遭紅火蟻入侵 里長緊急施藥防治

金山鴨肉價目表「複習數學乘法」 網笑：老闆用心良苦

社區治安工作有成 六股里代表萬金石評鑑

藝術零距離 金山國高中師生兩廳院看戲去

相關新聞

北北基計程車車資調漲 明年4月1日開始實施

受物價上漲影響，台北市計程車公會今年3月向台北市政府公運處提案，要求調高北北基計程車起跳價，在經過審議委員會討論，並經北...

金山老人會攜手金醫 為長輩講解健康知識

金山區老人會與台大醫院金山分院攜手，為老人會的會員與幹部們舉辦健康講座，邀請到家醫科的醫生來當講師，與長輩互動、問答促進思考，並將健康的知識傳遞給長輩。

金山金包里慶冬至吃湯圓 新住民驚艷又好吃

冬至佳節將至，金山區金包里社區集合社區志工搓湯圓，分別煮起鹹、甜兩種口味的湯圓，要送到社區獨老家中，此外，還邀請新住民一起來團圓，其中從日本嫁到台灣的新住民直說，日本只有甜湯圓，吃到台灣的鹹湯圓，覺得驚艷又好吃！

選票補助金成獎助學金 淡水里長加碼到十萬元

淡水區新興里長吳錦泉順利的連任，依照規定可以領到每票30元的補助金，而這次新興里長吳錦泉有2917票，共可以領到87510元，里長吳錦泉是全數捐出給學校作為獎助學金，更加碼補足到十萬元。

CPR、AED教學 汐止公所人員學急救術救人一命

汐止區公所平常來洽公的民眾不少，為了加強員工們的急救能力，今(13)日公所舉行了一場CPR及AED操作員工教育訓練，現場有不少公所員工參加，大家都非常認真的學習，當然都希望備而不用，但需要時能派上用場救人一命。

淡水國小參賽日本「夢一字」 學童寫新年代表字

新北市淡水國小美術班學生透過與淡江大學日文系師生的合作，將美術班學生以日文寫一個「字」做為新年夢想，並且寫上原因，寄到日本參與第15屆夢一文字書法大賽，激發孩子們學習書法的動力與對願景的想像。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。