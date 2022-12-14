金山老人會攜手金醫 為長輩講解健康知識

金山區老人會與台大醫院金山分院攜手，為老人會的會員與幹部們舉辦健康講座，邀請到家醫科的醫生來當講師，與長輩互動、問答促進思考，並將健康的知識傳遞給長輩。

金山區老人會理事長賴林瓊玉說，這一次的講座主要講述如何預防老人失智，而講師相當用心，不希望講座的內容只是生硬的醫學術語與知識，而是透過拋出沒有一定答案的議題，讓老人會的長輩透過思考、討論來回答，不僅讓講座有趣了起來，也讓現場氣氛相當熱絡。

金山區老人會總幹事鐘鼎平指出，金山區老人會期待透過日常舉辦的活動，與定期舉行的講座，要達到帶給金山區的老人家不同的知識與技能吸收的目的，藉此也可以促使長輩延緩失能，享受晚年的充實人生。