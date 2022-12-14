新北：中央地方合作推動 校園網路提升頻寬到2G

新北市教育局長張明文今天表示，市府發揮創意加入有線電視力量，提升校園網路頻寬為2G，讓教學品質與設備更好。中央與地方一起合作推動網路基礎建設，優化教育環境。

新北市政府12日宣布，攜手中嘉寬頻、凱擘大寬頻及台灣大寬頻等3家有線電視業者，布建全市310所學校2G光纖網路，是全國頻寬最寬的校園網路，希望網路無死角，學習不卡關。

市長侯友宜與教育局長張明文今天在市政會議後接受聯訪，記者詢問，外界質疑，新北市只是出一點錢就升級頻寬，卻變成宣傳侯友宜的個人政績，是收割中央「生生用平板」的政績，為總統大選鋪路。

侯友宜回應，教育要不斷創新改變，市府推動智慧教室不遺餘力，包括光纖2G的頻寬都是教育的一環，中央、地方、民間團體大家攜手合作，教育局帶著夢想與創意，讓新北市的教育會更好。

張明文說，改善校園網路基礎建設包括提升頻寬、增加基地台、交換器等設備，總經費約新台幣2.4億元，其中一半來自中央補助，另一半由新北市府教育局負擔，是中央與地方一起合作推動網路基礎建設，優化教育環境。

張明文說，中央都會提供任何教育政策的相關補助，包括「生生用平板」、「班班吹冷氣」都一樣，由中央、地方政府共同落實執行，全面改善學校的教學環境品質與設備。

他強調，結合有線電視業者的頻寬，確實是新北市的創意，讓新北市從都市到偏鄉的校園網路無死角，學習不卡關。

張明文告訴中央社記者，會依據各學校的需求調整頻寬，明年將持續建構1萬8000台的無線基地台、4000具交換器，讓城鄉孩子學習無資訊落差。新北校園網路頻寬全面升級2G，可讓小型學校同時上網1000台平板、中大型學校2000平板上網順暢，以優化數位學習成效。