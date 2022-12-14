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視察市定古蹟「台北工場」柯文哲：這也被中央卡的案例
台北市長柯文哲下午視察市定古蹟「台北工場」修復工程，針對此案明年3月移交給蔣萬安市府，是否能談得成？對此，柯文哲指出，北市府公文都送到中央，是卡在中央不蓋章，這也是一個被卡的案例。
民國109年12月由北市捷運局啟動修復的市定古蹟「台北工場」，投入超過1.1億元，即將於112年2月完成硬體修復，柯文哲下午視察修復情形，同時為參與古蹟修復的建築師及匠師加油打氣。「台北工場」建於1909年，日治時期為鐵道維修工場，戰後台鐵局將建物改成禮堂，是台北市唯一僅存具有百年歷史的鐵路遺構，為直轄市定古蹟。
對於又是一個被卡的案例，柯文哲說，他倒覺得是這樣，對管理上的長期方便，這還是要跟鐵道博物館併在一起會比較好營運，但是因為他們暫時不要，所以就叫文基會先暫管。
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