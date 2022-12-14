北市有線電視裝機費調漲 112年起須1200元
台北市觀傳局今天公告，經3次開會後決議，112年起有線電視裝機費將調漲200元至1200元，原本低收入戶免收分機費的措施也取消，各業者不同頻道組合費率則幾乎未調整。
台北市觀傳局今天透過新聞稿宣布112年有線電視各項費用上限，各業者仍分為3種頻道組合費率，A、B組上限都沒有變動，僅北都數位的C組調降新台幣20元至525元。
觀傳局表示，裝機費、復機費每戶將由現行1000元調漲200元至1200元，並取消低收入戶免收分機費的措施，其他分機費、移機費、低收入戶免收裝機費及收視費、中低收入戶收視費半價、長期訂戶優惠等則不調整。
觀傳局媒體行政科長葉煥輝接受電訪表示，台北市目前有10家系統業者、約56.8萬戶有線電視收視戶，由於此次僅北都數位的C組費率些微調整，預期對既有收視戶影響不大。
觀傳局說明，台北市有線廣播電視系統費率審議委員會從10月起開會討論，並邀請業者列席說明提報的費用資料、產業團體說明看法，昨天第3次開會時做出這些決議，明年1月1日起實施。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言