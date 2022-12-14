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國安局3官員拜訪媒體副總 趁機詐2千元餐費緩刑2年

留任北市勞動局長 高寶華：先把該做的做好

中央社／ 台北14日電

台北市長當選人蔣萬安今天宣布，勞動局長將由高寶華留任。高寶華表示，勞工事務繁雜，許多政策要持續推動，來讓勞工獲得更好的照顧與福利，現階段就先把該做的做好。

台北市勞動局前局長陳信瑜陷濫用特別費等爭議，在8月、台北市長柯文哲任期剩下約4個月時自行請辭，時任台北商業大學企管系副教授的高寶華因此在9月初以救火隊姿態上任。

高寶華今天出席台北市政府第6屆菁業獎頒獎典禮後接受媒體聯訪表示，他到市府服務已經3個多月了，過程就是如同今天活動一般，鼓勵企業提供更好的職缺、讓就業勞動有更好的機會。

高寶華說，勞工事務繁雜，就業中、需要職業訓練者、身障者、移工、中高齡者、青年等不同身分的勞工有不同的需求，他上任後多是延續過去政策，未來將持續努力讓勞工獲得更好的照顧與福利，但目前就是把該做的先做好。

由於高寶華借調期只到24日，台北商業大學網站資訊也顯示，高寶華下學期已有開課，所以新市府上任後，約須1到2週時間走完相關借調程序，高寶華才能正式就職。

此外，高寶華表示，菁業獎取自詩經「菁菁者莪，樂育材也」及書經「兢兢業業」，此次由台灣微軟、王品集團、台北文華東方酒店等42家企業獲獎，表揚提供優質的勞動環境與職務，並作為其他企業的典範。

台北市長 身障者 酒店

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