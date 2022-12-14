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青森知事來訪熱情舞蹈 柯文哲一度看傻「回神後才狂笑」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
一向與台北市友好的青森縣，今天上午由縣知事三村申吾等率團拜會北市長柯文哲、教育局長曾燦金等人。記者林麗玉／攝影
一向與台北市友好的青森縣，今天上午由縣知事三村申吾等率團拜會北市長柯文哲、教育局長曾燦金等人。記者林麗玉／攝影

國境解封，一向與台北市友好的青森縣，今天上午由縣知事三村申吾等率團拜會北市長柯文哲、教育局長曾燦金等人，透過交流延續台日友好情誼，儘管柯文哲即將卸任，柯仍不忘送知事悠遊卡，推銷悠遊卡希望未來也能在青森縣啟用；至於青森縣知事三村申吾拜會時，也邀青森台灣代表帶來熱情跳舞，柯文哲一度看傻，回過神才不斷狂笑。

柯文哲致詞時表示，台北市推動城市外交及國際教育是以全市整體系統思維，過去來台北修業旅行的學生每年約5000名，外國學生來台，除在學校交流有助學校推動國際教育，對北市觀光旅遊及國際形象也大有幫助，為接待更多師生來訪，北市2018年也成立台北在地遊學媒合中心，有23所高中職加入合作聯盟。

柯也說，2019年來台北學生快速從以往5000名成長至16265名學生，2020年起雖因疫情影響，停止實體交流參訪，但台北市並未停止國際交流合作，現在合作聯盟學校已成長至69所高中職，相信臺北市將有更多量能迎接日本師生到來。

另外，柯文哲日前才赴日本沖繩，宣傳北市悠遊卡正式在沖繩使用，柯文哲今天也致贈青森縣知事悠遊卡，期盼青森縣未來有機會也能使用，讓雙方交流持續熱絡。

北市教育局表示，青森縣知事三村申吾曾於107年12月率團拜訪北市府，疫情期間也多次透過書信問候與視訊交流聯繫友好情誼，去年8月31日台日雙方也簽訂教育交流備忘錄（MOU），各選定5所不同屬性學校交流合作，包含大安高工、松山工農、士林高商、永春高中、大理高中與青森縣弘前高校、三本木農業高校、青森商業高校、五所川原高校等線上密切交流，雙方引頸期盼疫情解封後辦理互訪活動，延續台日雙方熱切的情誼。

一向與台北市友好的青森縣，今天上午由縣知事三村申吾等率團拜會北市長柯文哲、教育局長曾燦金等人。記者林麗玉／攝影
一向與台北市友好的青森縣，今天上午由縣知事三村申吾等率團拜會北市長柯文哲、教育局長曾燦金等人。記者林麗玉／攝影

北市 青森 柯文哲

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