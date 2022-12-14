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在地人領路不再走馬看花 新北推文化行旅遊瑞芳、三蘆

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
12月17、18日舉辦「瑞芳｜金瓜礦都的百年紀實」、「三重、蘆洲｜三蘆的庶民復興」2場文化行旅，安排在地領路人探索歷史古蹟、美食餐飲、手作體驗。圖／新北文化局提供
12月17、18日舉辦「瑞芳｜金瓜礦都的百年紀實」、「三重、蘆洲｜三蘆的庶民復興」2場文化行旅，安排在地領路人探索歷史古蹟、美食餐飲、手作體驗。圖／新北文化局提供

近幾年因國際旅行不便，國內旅遊相對蓬勃型態也出現變化，以工藝體驗、古蹟參訪的文化行旅接受度最高。新北文化基金會、新北市文化局合作，12月17、18日舉辦「瑞芳｜金瓜礦都的百年紀實」、「三重、蘆洲｜三蘆的庶民復興」2場文化行旅，安排在地領路人探索歷史古蹟、美食餐飲、手作體驗。

新北市文化基金會執行長龔雅雯說，九份金瓜石曾為北台灣繁榮的礦業城鎮，在極盛年代有著「三步一茶樓，五步一酒家」榮景、「亞洲第一貴金屬礦山」之名。隨著時代變遷、礦業衰落，此地依然保有豐富的礦山史料與閒適的山居氣息；12月17日「瑞芳｜礦坑探索—金瓜礦都的百年紀實」文化行旅，預計帶領民眾拜訪金瓜石文化館、祈堂老街、礦坑遺跡、九份福山宮、九份金礦博物館周邊等景點，到坐擁陰陽海壯闊美景的山城食堂享用美食，見證金九山城的流金歲月。

三重、蘆洲地區，在代工興盛的年代撐起台灣經濟奇蹟，因外移人口眾多信仰寄託密集，使蘆洲地區擁有「神將窟」美稱。隨著代工產業沒落，仍有匠師職人與返鄉青年在此耕耘，12月18日「三重、蘆洲｜民生百工—三蘆的庶民復興」預計拜訪蘆洲李宅、湧蓮寺與蘆荻社區文化中心，見證傳統與新生的文化交融，並在蘆荻社區灶咖享用社區媽媽們拿手好菜，最後前往三重黑色聚落，體驗黑色工藝。

活動費用300元包含在地領路人導覽、路線中景點交通、餐食和文化體驗，另報名參加「瑞芳｜礦坑探索—金瓜礦都的百年紀實」路線活動，即可於特定期間享知名旅宿「九份山經∕九份海論」獨家住宿折扣優惠，歡迎民眾至網站報名來一場文化行旅。

12月17日「瑞芳｜礦坑探索—金瓜礦都的百年紀實」文化行旅，預計帶領民眾拜訪金瓜石文化館、祈堂老街、礦坑遺跡、九份福山宮、九份金礦博物館周邊等景點。圖／新北文化局提供
12月17日「瑞芳｜礦坑探索—金瓜礦都的百年紀實」文化行旅，預計帶領民眾拜訪金瓜石文化館、祈堂老街、礦坑遺跡、九份福山宮、九份金礦博物館周邊等景點。圖／新北文化局提供
12月18日「三重、蘆洲｜民生百工—三蘆的庶民復興」預計拜訪蘆洲李宅、湧蓮寺與蘆荻社區文化中心。圖／新北文化局提供
12月18日「三重、蘆洲｜民生百工—三蘆的庶民復興」預計拜訪蘆洲李宅、湧蓮寺與蘆荻社區文化中心。圖／新北文化局提供

九份 瑞芳

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