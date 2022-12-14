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雙溪柑腳長者展現活力 近百年石頭屋活化成養生事務所

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市雙溪區長源社區將近百年歷史的石頭屋，是社區民眾主要公共空間，也是接待造訪社區民眾的地點。圖／新北市農業局提供
新北市雙溪區長源社區將近百年歷史的石頭屋，是社區民眾主要公共空間，也是接待造訪社區民眾的地點。圖／新北市農業局提供

為了讓更多社區長者投入社區工作，新北市雙溪區長源社區活化將近百年歷史的石頭屋，變成「柑腳養生事務所」，遊客可在這裡享用「礦坑阿嬤養生餐」，還可體驗社區阿嬤拍痧、經絡敲打養生療程，推動農村再生

新北市農業局表示，柑腳是長源社區的地名，養生是長源活動行程的主題。長源社區居民早期從事煤礦開採。煤礦產業式微後，因山區可耕面積少，在新北農業局協助下加入農村再生培根計畫。

農村再生培根計畫因應各農村特色，規畫不同的課程內容。參與計畫學員需參加關懷班、進階班、核心班、再生班共4個階段課程。雙溪區長源社區以低碳樂活的願景打造「柑腳養生事務所」，將是新北市第18個農村再生社區。

長源社區居民呈現高齡化趨勢，長源里長陳資郎和社區發展協會理事長黃正夫、總幹事石雅渝及幹部們討論後，規畫以「樂活長青養生村」為基礎，並發展以礦業為主軸的農事體驗，

石雅渝說，社區近百年歷史的石頭屋是來訪社區最具地標性的所在地，目前主要做為社區公共空間。為了讓長者多多投入社區工作，透過核心班「低碳社區實踐課程」，將石頭屋活化打造為「柑腳養生事務所」。

事務所供應的「礦坑阿嬤養生餐」，以養生藥草魚腥草及野菜刺蔥為特色，民眾在這裡還可體驗社區阿嬤的養生療程，包含拍痧、經絡敲打的民俗療法。未來還要發展成養生廚房及旅客品茗區。用餐完畢，穿過柑腳溪，還可走訪「泰發煤窯」在柑腳溪邊聽礦坑阿嬤述說煤礦故事。

農業局長李玟表示，長源社區位於淡蘭古道中路，擁有原始自然景色且具有完善的礦工遺跡、煤窯遺跡、古橋等觀光景點。農業局協助社區透過資源調查，推動導覽解說人員訓練，打造出慢活養生旅遊行程。

農業局鼓勵更多農村社區參與再生計畫，傳承傳統農村文化並結合地方特色產業，想要了解農村再生相關計畫資格，或有意願參與培根課程培訓民眾，可上農業局官網查詢，也歡迎民眾前往長源社區，來趟低碳樂活農事體驗，報名可洽長源社區總幹事石雅渝(02)2493-4981。

新北市雙溪區長源社區將近百年歷史的石頭屋，是社區民眾主要公共空間，也是接待造訪社區民眾的地點。圖／新北市農業局提供
新北市雙溪區長源社區將近百年歷史的石頭屋，是社區民眾主要公共空間，也是接待造訪社區民眾的地點。圖／新北市農業局提供
新北市雙溪區長源社區「泰發煤窯遺址」，保存舊時煤窯情境，記載煤礦故事。圖／新北市農業局提供
新北市雙溪區長源社區「泰發煤窯遺址」，保存舊時煤窯情境，記載煤礦故事。圖／新北市農業局提供
新北市雙溪區長源社區石頭屋內部，未來將發展成養生廚房及旅客品茗區。圖／新北市農業局提供
新北市雙溪區長源社區石頭屋內部，未來將發展成養生廚房及旅客品茗區。圖／新北市農業局提供
新北市農業局輔導雙溪區長源社區，透過核心班「低碳社區實踐課程」，將石頭屋活化打造為「柑腳養生事務所」。圖／新北市農業局提供
新北市農業局輔導雙溪區長源社區，透過核心班「低碳社區實踐課程」，將石頭屋活化打造為「柑腳養生事務所」。圖／新北市農業局提供
新北市雙溪區長源社區參與農村再生培根計畫，學員依序完成4階段課程。圖／新北市農業局提供
新北市雙溪區長源社區參與農村再生培根計畫，學員依序完成4階段課程。圖／新北市農業局提供

阿嬤 農村再生

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