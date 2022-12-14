快訊

全家神秘買盤是國泰蔡家 全家：下午將發布重大訊息

BBC百年挑戰：英國公共廣電的危機與未來？

賴清德登記選黨主席 四點政見期盼民進黨再起

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三重明志陸橋拆除將封閉道路 16、17日夜間車輛須改道

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北養工處為辦理三重區明志陸橋拆除工程，將於12月16、17日，夜間11時至翌日上午6時進行大梁拆卸作業，屆時三重區中正北路，重陽路二、三段道路將雙向封閉，請民眾提前改道通行。圖／新北工務局提供
新北養工處為辦理三重區明志陸橋拆除工程，將於12月16、17日，夜間11時至翌日上午6時進行大梁拆卸作業，屆時三重區中正北路，重陽路二、三段道路將雙向封閉，請民眾提前改道通行。圖／新北工務局提供

為辦理新北市三重區明志陸橋拆除工程，新北養工處將於16、17日連兩晚11時至翌日上午6時拆卸大梁作業，屆時三重區中正北路、重陽路二至三段道路將雙向封閉，提醒民眾提早改由三民街、忠孝路三段、力行路一段、市前街及新北大道一段通行。

工務局指出，新北市改制升格以來，已拆除多座使用率低的人行陸橋；其中明志陸橋位於明志國中附近，使用率低且樓梯墩柱占據大部分人行道，依據「新北市人行陸橋存廢SOP」程序通過評估，由養工處、交通局及區公所邀集地方民意代表及里長會勘取得共識，並試辦封閉，同時蒐集民眾意見，在無具體反對意見後才決定拆除。

養工處說明，明志陸橋拆除工程將分4個階段進行，工程於11月21日開工，預計於12月21日完工。其中，僅第3階段大梁拆除吊離作業需全線道路封閉，工程預計於12月16、17日每日夜間11時至翌日上午6時展開，屆時三重區中正北路（忠孝路二段至新北大道一段）、重陽路二、三段（三民街至力行路一段）道路將雙向封閉，提醒民眾提早改由三民街、忠孝路三段、力行路一段、市前街及新北大道一段通行。

養工處提醒，12月16、17日大梁拆除期間，將影響232、806及933公車路線，屆時將不停靠忠孝路口、果菜市場、新北大道口及明志國中及三重運動中心站，請民眾改至忠孝路、三重工商（中正北路）、三重稅捐分處、中正南路站搭乘。

養工處強調，伴隨時代演變及無障礙人行環境的需求，陸橋使用率愈來愈低，三重明志陸橋是新北市升格以來拆除的第45座人行陸橋，拆完後全市將剩下109座人行陸橋，未來將拆除瑞芳區福龍宮陸橋等，並持續針對使用率低的陸橋辦理評估作業，以改善人行環境。

新北養工處為辦理三重區明志陸橋拆除工程，將於12月16、17日，夜間11時至翌日上午6時進行大梁拆卸作業，屆時三重區中正北路，重陽路二、三段道路將雙向封閉，請民眾提前改道通行。圖／新北工務局提供
新北養工處為辦理三重區明志陸橋拆除工程，將於12月16、17日，夜間11時至翌日上午6時進行大梁拆卸作業，屆時三重區中正北路，重陽路二、三段道路將雙向封閉，請民眾提前改道通行。圖／新北工務局提供

人行道 瑞芳

延伸閱讀

交通衝擊太大！台南開元陸橋緩拆、東門陸橋27日封路

走入歷史 花蓮慈濟醫院前陸橋使用率低3日晚間拆除

台南開元陸橋將拆除 地方憂周邊機車待轉區恐成待撞區

南鐵地下化開元陸橋12月15日起拆除 引人朝聖留影

相關新聞

台北馬拉松18日登場 捷運提前晨5時發車

2022台北馬拉松18日登場，為了朝向淨零碳排邁進，體育局協調捷運公司當天提早營運，各路線上午5時就會陸續發車，期盼民眾...

三重明志陸橋拆除將封閉道路 16、17日夜間車輛須改道

為辦理新北市三重區明志陸橋拆除工程，新北養工處將於16、17日連兩晚11時至翌日上午6時拆卸大梁作業，屆時三重區中正北路...

在地人領路不再走馬看花 新北推文化行旅遊瑞芳、三蘆

近幾年因國際旅行不便，國內旅遊相對蓬勃型態也出現變化，以工藝體驗、古蹟參訪的文化行旅接受度最高。新北文化基金會、新北市文...

雙溪柑腳長者展現活力 近百年石頭屋活化成養生事務所

為了讓更多社區長者投入社區工作，新北市雙溪區長源社區活化將近百年歷史的石頭屋，變成「柑腳養生事務所」，遊客可在這裡享用「...

西門町漢中街45號 3億打造遊客中心

台北市長柯文哲將西門町原荒廢許久的漢中街45號空屋，重新打造為旗艦型旅客服務中心，並首創進駐行動派出所。柯昨天主持竣工典...

爭忠孝西路機車路權 民團向蔣萬安喊話

台北車站前的忠孝西路今天起開放每天晚間11時至翌日上午6時機車行駛，但時間為深夜，引發議員、民眾批評「打假球」，台灣機車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。