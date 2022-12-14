三重明志陸橋拆除將封閉道路 16、17日夜間車輛須改道

為辦理新北市三重區明志陸橋拆除工程，新北養工處將於16、17日連兩晚11時至翌日上午6時拆卸大梁作業，屆時三重區中正北路、重陽路二至三段道路將雙向封閉，提醒民眾提早改由三民街、忠孝路三段、力行路一段、市前街及新北大道一段通行。

工務局指出，新北市改制升格以來，已拆除多座使用率低的人行陸橋；其中明志陸橋位於明志國中附近，使用率低且樓梯墩柱占據大部分人行道，依據「新北市人行陸橋存廢SOP」程序通過評估，由養工處、交通局及區公所邀集地方民意代表及里長會勘取得共識，並試辦封閉，同時蒐集民眾意見，在無具體反對意見後才決定拆除。

養工處說明，明志陸橋拆除工程將分4個階段進行，工程於11月21日開工，預計於12月21日完工。其中，僅第3階段大梁拆除吊離作業需全線道路封閉，工程預計於12月16、17日每日夜間11時至翌日上午6時展開，屆時三重區中正北路（忠孝路二段至新北大道一段）、重陽路二、三段（三民街至力行路一段）道路將雙向封閉，提醒民眾提早改由三民街、忠孝路三段、力行路一段、市前街及新北大道一段通行。

養工處提醒，12月16、17日大梁拆除期間，將影響232、806及933公車路線，屆時將不停靠忠孝路口、果菜市場、新北大道口及明志國中及三重運動中心站，請民眾改至忠孝路、三重工商（中正北路）、三重稅捐分處、中正南路站搭乘。