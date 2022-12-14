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影／與朱立倫相擁頻互讚 侯友宜：很稱職的主席

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
侯友宜表示，朱立倫在這次選舉表現讓他們很感動，是很稱職的主席。記者江婉儀／攝影
侯友宜表示，朱立倫在這次選舉表現讓他們很感動，是很稱職的主席。記者江婉儀／攝影

新北市長侯友宜競選連任大勝46萬票，侯友宜昨天與國民黨主席朱立倫同台國民黨新北市黨部感恩茶會，2人還擁抱對方，雙方不斷「互捧」。侯友宜表示，朱立倫在這次選舉表現讓他們很感動，是很稱職的主席。

侯友宜今天出席市政會議，侯友宜表示，朱立倫在這次的選舉，表現的讓他們非常感動，是一個很稱職的主席，尤其他帶著團隊，讓大家能夠繼續往前走，未來還有幾場輔選，大家繼續努力，希望每一個人在不同崗位上，扮演不同角色，大家都是共同為國家、為人民努力做事，大家團結在一起好好做事情

2025雙北世界壯年運動會組織委員會昨在新北市府召開第四次委員會議，台北市長柯文哲昨與侯友宜合體，受訪時柯文哲還搶答好好做事情。侯友宜說，柯文哲本來就是他的好朋友，這雙北合作四年下來，還是很謝謝柯文哲，這幾年大家也許有不同意見，但都可以溝通，溝通完後就可以努力，雙北合作認真打拚做事情，相信昨天柯文哲是有感而發。

侯友宜說，柯文哲說好好做事雖然是用他自己的口頭禪或是態度行動，也展現說他們兩個在這四年裡面，大家只要同心協力，好好做事情還是可以做出成績，所以他未來會用這樣的態度跟蔣萬安一起合作，不僅雙北合作，讓連接新北幾個各縣市都會全力跟他們好好合作，只有共好才會讓北台灣更好，讓國家會更好。

新北市長 侯友宜 朱立倫

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