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民代、企業贊助運動員 台灣跆拳小將國際賽奪2金

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
本土企業贊助基層運動員傳出好消息，台灣跆拳道小將在12月11日至新加坡參加國際公開賽，獲得兩金的佳績。圖／新北市議員鄭宇恩提供
本土企業贊助基層運動員傳出好消息，台灣跆拳道小將在12月11日至新加坡參加國際公開賽，獲得兩金的佳績。圖／新北市議員鄭宇恩提供

本土企業贊助基層運動員傳出好消息，台灣跆拳道小將在12月11日至新加坡參加國際公開賽，獲得兩金的佳績。也有提供贊助新北市議員鄭宇恩指出，相當高興看到在地選手於國際上發光發熱，也希望企業能共同配合培育優秀體育選手。

本次賽事是新加坡主辦的 8th Daedo/18th ICTO Taekwondo Open Championships，有來自澳洲、台灣、香港、印尼、馬來西亞、新加坡、韓國、菲律賓等八國好手參賽，台灣有新北市三民高中江宜珊與正德國中江宜璇兩姊妹參賽，分別拿下青少年女子52公斤與少年女子51公斤量級金牌，每場比賽都以直落二的局數獲勝，顯示台灣跆拳道紮根基層選手的努力，在亞洲地區有一定的實力水準。

本次比賽是由台灣本土企業與地方議員，聯手贊助基層運動員，包含新北市議員鄭宇恩辦公室、捕夢網數位科技、莎美娜實業、禾懋企業、鉑航企業等公司提供經費與產品贊助，讓台灣的中學生，就能帶著台灣企業的硬實力去打天下。

選手資歷部分，江宜珊選手是110與111年全國中等學校運動會的金牌得主、江宜璇選手是111年全國青少年錦標賽金牌，同時也是2022世界少年跆拳道錦標賽的中華代表隊國手，兩位選手的父親表示，2023年，兩姊妹還要參加泰國、歐洲、韓國等公開賽，目前除了持續在向企業募款，也已經獲得行政院的認可，將兩姊妹的募資計畫揭露於體育署「體育運動贊助資料庫媒合平台」。

贊助商捕夢網創辦人趙永弘在臉書表示「這兩姐妹地獄般的訓練，從不喊累，說真的，我有被感動到，祝福他們繼續朝夢想前進。」台灣企業更看到基層運動員的努力，如此良性循環，勢必能共同培育出更多站在國際舞台的優秀選手。

鄭宇恩表示，很高興看到在地的選手在國際賽場上發光發熱，也很開心看到更多台灣企業共同努力培育優秀的運動選手。

有好的訓練環境，就能造就好的選手。宇恩過去長期協助爭取專業培訓環境及設備，也希望未來政府可以更加重視選手照顧，也盼有更多企業一起加入為基層體育紮根的行列。

體育 議員

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