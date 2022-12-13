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投16億辦2025雙北世壯運 現已選定35項賽事、66處場館

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
雙北2025年將舉辦世界壯年運動會，今日世壯運組織委員會舉辦第四次委員會議，由雙北市長柯文哲、侯友宜擔任主任委員主持。記者劉懿萱／攝影
雙北2025年將舉辦世界壯年運動會，今日世壯運組織委員會舉辦第四次委員會議，由雙北市長柯文哲、侯友宜擔任主任委員主持。記者劉懿萱／攝影

雙北2025年將舉辦世界壯年運動會，今日世壯運組織委員會舉辦第四次委員會議。台北市長柯文哲說，現已完成35種運動種類、66處場館擇定。新北市長侯友宜則感謝柯市長，在他任期剩不到1個月仍過來關心世壯運，未來會跟台北市長當選人蔣萬安繼續合作把世壯運辦好。

2025雙北世界壯年運動會組織委員會今在新北市府召開第四次委員會議，柯文哲說，舉辦世壯運是希望將運動融入生活，今年已完成35種賽會運動種類、66處場館擇定，也完成國際壯年運動總會IMGA第一次訪視作業及授旗儀式。明年將啟動2025雙北世壯運暖身系列賽事，增加民眾對世壯運知曉度，並鼓勵民眾參加暖身系列賽事。

侯友宜則說，新北市和台北市賽會整體籌備進度，透過處級會議、執行長會議及執行委員會議的3級督導管考機制，籌備工作按部就班進行。2025雙北世壯運粗估將有2萬1000人投入賽會籌辦，並感謝柯市長在他任期還不到1個月的時間，還來關心世壯運進度。這幾年來，未來會跟蔣市長繼續合作把世壯運辦好。

新北體育處長洪玉玲說，這次會中有委員說，明年世壯運測試賽時程需避開亞運、世大運時間；國際壯年運動總會也提出不需要這麼多練習場館，世壯運組織委員會將會繼續調整。

新北體育處也補充，2025年雙北世壯運35項競賽種類，包含19項必辦、14項選辦及2項示範運動；場館規畫66座，新北市提供26座、台北市25座、桃園市7座、新竹縣市5座及宜蘭縣3座，開幕預計在大巨蛋舉行，閉幕則辦在新北市微風運河。另外，雙北世壯運預算為16.33億，中央補助40%、6億5328萬，北市分攤8億7573萬，新北1億399萬。

新北體育處表示，2025年雙北世壯運將於2025年的5月17日至30日舉行，2024年2月啟動報名作業，屆時預估將有超過100個國家，近4萬名選手及親友來台，帶動運動觀光，預計將創造逾100億的總體經濟收益。

雙北2025年將舉辦世界壯年運動會，今日世壯運組織委員會舉辦第四次委員會議，由雙北市長柯文哲、侯友宜擔任主任委員主持。記者劉懿萱／攝影
雙北2025年將舉辦世界壯年運動會，今日世壯運組織委員會舉辦第四次委員會議，由雙北市長柯文哲、侯友宜擔任主任委員主持。記者劉懿萱／攝影

體育 侯友宜 柯文哲 蔣萬安

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