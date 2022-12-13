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雙城論壇開銷被爆拿公帑核銷 柯文哲：8.6億的不處理？

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲。記者楊正海／攝影　
台北市長柯文哲。記者楊正海／攝影　

台北市政府今年7月19日舉辦雙城論壇，不理北市議會但書「若共機、共艦持續擾台，不得動支此預算」，北市議會決議107萬元開銷，柯文哲需「自行埋單」，但柯文哲即將卸任前，被爆出仍拿公帑核銷。藍綠議員均批柯文哲應該自己埋單，不是用全民公款，北市府表示，一切都照程序、契約走，也沒有破壞府會關係。

北市議會決議107萬元開銷，柯文哲需「自行埋單」，當時柯文哲妻子陳佩琪還曾在臉書亮出百萬存摺，嗆聲「我把存摺印章放桌子上，有需要隨時可拿走」。

據指出，這筆費用，柯文哲最後以「中央主計總處沒說不能核銷」，所以最後以公共關係大陸事務費用完成核銷程序，最後核銷金額高達107萬，其細項包含雙城論壇會務委辦費92萬6396元、論壇特製悠遊卡費3萬7500元、防疫口罩費8820元、主視覺設計費8萬5680元、行政雜支費2萬1406元，超過原先對外所稱之95萬。

對於柯文哲卸任前，被爆仍拿公帑核銷，議員簡舒培表示，柯文哲完全不尊重議會，不但不理議會所下的但書，即將卸任就直接和議會對幹，完全不管議會制衡，且1小時的視訊竟花107萬9802元，不理議會但書硬辦，事後還好意思拿公帑付。

台北市議員徐巧芯指出，她覺得如果柯文哲已經說好自己要負擔的話，就應該要自己擔，這是台北市議會的共同決議，當時也是得到了台北市政府的同意，才會去做執行。

對此，北市府表示，經請示行政院主計總處，主計處表示可依北市的權責處理，所以市府是照程序走，該給廠商就給廠商核銷。也並非不理議會決議，就是應照契約、程序走。

柯文哲下午與新北市長侯友宜一同出席雙北世界壯年運動會組織委員會，柯文哲受訪指出，針對雙城論壇107萬元用公帑核銷，藍綠議員應更去關心，市議會所做的市警局監視器採購預算但書，讓台北市每年多浪費8600萬元，至少延續10年，「8.6億元的不去處理，處理107萬的？」

柯文哲 雙城論壇 監視器

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