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2022鶯歌藝術季 旺福、鄭宜農本周六接連開唱
「2022鶯歌藝術季 來唱鶯歌」將自本周六至12月25日於新北市鶯歌陶博館登場，連續兩週末在陶瓷藝術園區的「微笑音樂市集」，集結40間質感風格品牌及特色美食、限定手作、街藝演出。大廳「來唱鶯歌」主舞台演唱會則有旺福、鄭宜農、尋人啟事等歌手演唱。
陶博館館長張啟文表示，三鶯文創整合計畫今年邁入第3年以「來唱鶯歌」為主題，推出全齡民眾皆可共同參與的四大展演與體驗系列活動。
活動包括匯聚知名光影牆、復古搖滾演唱會、極致美聲演唱會、微笑音樂市集。本周六下午4點有旺福、鄭宜農、溫蒂漫步、吉那罐子演唱。24日耶誕夜則有Swing Taiwan、尋人啟事、仕女聲、Haezee黃暐昕演出。
微笑音樂市集齊聚陶藝、金工、藍染、毛線娃娃、羊毛氈吊飾、植栽等風格手作，餐飲有現烤鬆餅、原住民木鱉飯、手作米糕、手沖咖啡等美食。現場並安排打擊表演、音樂劇、氣球表演、舞蹈默劇等演出。
另外，首次在陶博館外牆打造高7.5米的光影藝術牆「匯聚之門」，本週六至明年1月2日每日下午4時30分至9時30分，結合音樂、影像、動畫、燈光組合演繹鶯歌匯聚多元文化歷史。
鶯歌藝術季官網：https://yinggeartsfestival.com/
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