連日反覆跳電 汐止長安里八成路燈不亮好危險

汐止區大同路三段靠近長安路一帶，從上星期五開始，就出現跳電情況，造成整排路燈不亮，晚上人車通行好危險，所以，今(13)日汐止區公所邀請台電、里長等相關單位人員現場會勘，希望找出原因，盡快改善。

長安里長楊清風指出，從上個星期五晚上開始一直到前天晚上，大同路三段整條、還有62巷、105巷、139巷、長安路、長興街一段，還有自來水公司到中國貨櫃的防汛道路，整個都一片漆黑，因為又是下雨天，影響駕駛人的視線，非常的危險，所以，緊急報請台電處理之外，也報請給區長，希望藉由公所來匯整相關單位做全面性的檢討與改善。

汐止區副區長林明玲表示，這幾天長安里有反應差不多的80%的路燈會不定時的停電，問題非常嚴重，所以，今天特地找台電、里長到現場了解，初步台電有針對幾個反覆跳電原因做處理，可能是管路異常、或被人私自接電、又或者是設施的問題。

林明玲說，要找出確切原因改善，台電表示可能要一段時間，現在有一個權宜措施就是用定時控制的方式，用時間去設定供電，不過，這畢竟只是暫時的，公所是希望台電在三個月內將停電原因盡速找出來，根本解決問題。