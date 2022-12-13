瑞芳車站新站長就任 拚站體拉皮提升服務品質
瑞芳火車站這幾年成為重要的轉運車站，觀光客搭乘人次越來越多，站長黃政民功不可沒，兩年多的瑞芳站長歲月，今(13)日畫下完美句點，接任的新站長黃見中，曾在二十年前短暫待過瑞芳站擔任副站長，這次回鍋任站長，坦言壓力不小，但會接續將站體改善和服務品質提升，迎接旅客。
瑞芳火車站已經成台鐵重要的站點之一，其支線平溪線和深澳線，更是肩負著觀光的重要支線，每年旅運的人次都相當多，因此，能夠勝任瑞芳車站站長，想必也是身負重任。今(13)日進行瑞芳車站新卸任站長交接，不少里長和各界代表都來獻上祝福和感謝。
今(13)日進行瑞芳車站新卸任站長交接，在瑞芳擔任兩年站長的黃政民，期間遇到鐵路山壁走山，緊急的調度處理到位。另外年初也協助辦理「北臺灣媽祖文化節」，搭乘CK124蒸汽火車巡禮平溪支線遶境賜福，這兩項重大事件，都在黃政民心裡留下深刻印象。
而新任站長黃見中，調任瑞芳站，他坦言壓力不小，不過二十多年前曾擔任瑞芳站副站長，對瑞芳不算陌生，他也會繼續接棒，讓瑞芳車站不論在設施還有服務方面都能更上層樓，讓服務和旅運效能都能更好。
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