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阿忠哥攝影看滬尾 淡水攝影課體驗「洗」底片

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水在地攝影師程許忠開辦2場的攝影課程，讓學員體驗沖「洗」底片，所呈現出不一樣的淡水風景。圖／紅樹林有線電視提供
淡水在地攝影師程許忠開辦2場的攝影課程，讓學員體驗沖「洗」底片，所呈現出不一樣的淡水風景。圖／紅樹林有線電視提供

新北市立圖書館淡水分館與旅學堂邀請到淡水在地攝影師程許忠開辦2場的攝影課程，而程許忠還保留許多底片攝影的器材，將這些搬到課程當中，與在場參與的學員們分享，並讓學員體驗沖「洗」底片，所呈現出不一樣的淡水風景。

淡水在地攝影師同時也對於淡水文化非常推廣，許多人都稱他阿忠哥，40多年來透過傳統底片相機，幫家鄉淡水紀錄了7萬多張黑白照片，同時保留淡水過去的美好生活。

程許忠表示，雖然現在是一個數位攝影非常方便的時代，但底片攝影並沒有消失，因為底片攝影必需透過暗房來洗照片，而這過程就是現在非常重視的手作製成，而這也讓來參與的學員了解到攝影拍照的許多小巧思。

程許忠說，其實在家也可以營造出小暗房的場所，現在做底片拍照，要獨自洗出照片，在這一堂課程當中也會教大家如何DIY，另外一堂也有針對銀髮長輩所開辦的樂齡手機攝影課程，透過一連串的拍照攝影課程，不只能了解黑白相片獨有的韻味，阿忠哥將簡易暗房搬到圖書館，讓學員體驗沖「洗」底片，最後到相紙經藥水顯影的魔幻過程，也讓來參與學員有著非常特別的體驗。

數位攝影 淡水

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