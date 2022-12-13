快訊

前中科院長披露雄二E「直撲中國內陸」 研發成功美訝異

最冷時間點曝光！寒流+輻射冷卻效應 中部恐出現5度低溫

吳秀梅證實！陸要求佳德供詳細配方 糕餅業者直呼「太扯了」

汐止舊長安橋拆建近完工 週邊自行車道暫封

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區橫跨基隆河的舊長安橋，進行舊橋拆除作業，自行車封閉，到明年的元月20日，也請民眾配合改道。圖／觀天下有線電視提供
汐止區橫跨基隆河的舊長安橋，進行舊橋拆除作業，自行車封閉，到明年的元月20日，也請民眾配合改道。圖／觀天下有線電視提供

汐止區橫跨基隆河的舊長安橋，在去年開始進行拆除新建工程，將改建為一座不落墩，只供行人通行的人行橋，現在新橋蓋好，正在進行舊橋拆除作業，為了安全起見，從五堵火車站到新長安橋的基隆河自行車封閉，一直到明年的元月20日，也請民眾配合改道。

主要是因為舊橋不符合200年防洪頻率，再加上時間一久，橋上的白色護欄生鏽嚴重，甚至已經斷裂，而且大半個護欄都是類似狀況，早就有安全疑慮，所以，去年十月開始整座橋封閉，進行舊長安橋拆除及人行橋興建工程，經過一年的時間，目前新橋已經蓋的差不多，緊接著就是拆舊橋，而為了安全以及施工方便，從五堵火車站到新長安橋的這一段基隆河自行車封閉，一直到明年的元月20日。

長安里長楊清風表示，舊長安橋為了拆橋施工，怕影響到自行車騎士及行人的安全，在新長安橋這一端一直到五堵火車站交叉路口，這一段在11月30日一直到明年的元月20日，進行封閉，這過程中也請施工單位明確的規劃出改道的規劃，部分地方要張貼公告，讓行人或是騎自行車的民眾都能夠有明確的方向，並且也提出希望能夠盡量縮短施工期程，讓景觀、休閒通行都更方便。

楊清風指出，改道的路線就是從五堵火車站前下坡之後，走鄉長路一段，一直延伸到福德祠保興宮，然後銜接水閘門一路往五堵的台鐵隧道方向，那年關將屆，也一直期盼施工單位能夠儘量提早施工期程，趕在農曆年前，讓新橋有新風貌。

要改建一座行人通行的跨溪橋樑，雖然，這一年多的施工期，週邊居民進出比較不方便，走新長安橋要遶好大一圈，不過，民眾說很期待新的景觀橋能夠盡快完工，對於進出通行或是休閒景觀上都有很大的幫助。

火車站 自行車 基隆

延伸閱讀

新北汐止救護車鳴笛出任務 途中遭「調撥車道」計程車攔腰撞

經部：封控、匯率衝擊自行車產業

銀髮俱樂部進社區 汐止長輩玩汽球憶童年

汐止消防隊打火忙卻遭惡作劇 580元外送便當吞下當晚餐

相關新聞

投16億辦2025雙北世壯運 現已選定35項賽事、66處場館

雙北2025年將舉辦世界壯年運動會，今日世壯運組織委員會舉辦第四次委員會議。台北市長柯文哲說，現已完成35種運動種類、6...

雙城論壇開銷被爆拿公帑核銷 柯文哲：8.6億的不處理？

台北市政府今年7月19日舉辦雙城論壇，不理北市議會但書「若共機、共艦持續擾台，不得動支此預算」，北市議會決議107萬元開...

2022鶯歌藝術季 旺福、鄭宜農本周六接連開唱

「2022鶯歌藝術季 來唱鶯歌」將自本周六至12月25日於新北市鶯歌陶博館登場，連續兩週末在陶瓷藝術園區的「微笑音樂市集...

忠孝西路明晚23時開放機車行駛 民團盼蔣萬安檢討時段

台北車站前的忠孝西路將於12月14日起，開放每日23時至隔天6時開放機車行駛；北市交通局提醒，14日0時到6時尚未開放，...

台北體育館建館30年 大改造以「家」為入口意象

台北體育館俗稱紅館，由於建館至今近30年，門面老舊，今年度進行視覺形象改造。體育局表示，以場館入口為改造的第一步，打造以...

新北牡丹多功能廣場啟用 帶動三牡猴地區觀光

為推動雙百年環線內三貂嶺、牡丹、猴硐聚落的觀光發展，新北市觀旅局在雙溪區三貂運動公園推動空間活化再利用工程，除增加停車空...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。