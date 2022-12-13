汐止舊長安橋拆建近完工 週邊自行車道暫封

汐止區橫跨基隆河的舊長安橋，在去年開始進行拆除新建工程，將改建為一座不落墩，只供行人通行的人行橋，現在新橋蓋好，正在進行舊橋拆除作業，為了安全起見，從五堵火車站到新長安橋的基隆河自行車封閉，一直到明年的元月20日，也請民眾配合改道。

主要是因為舊橋不符合200年防洪頻率，再加上時間一久，橋上的白色護欄生鏽嚴重，甚至已經斷裂，而且大半個護欄都是類似狀況，早就有安全疑慮，所以，去年十月開始整座橋封閉，進行舊長安橋拆除及人行橋興建工程，經過一年的時間，目前新橋已經蓋的差不多，緊接著就是拆舊橋，而為了安全以及施工方便，從五堵火車站到新長安橋的這一段基隆河自行車封閉，一直到明年的元月20日。

長安里長楊清風表示，舊長安橋為了拆橋施工，怕影響到自行車騎士及行人的安全，在新長安橋這一端一直到五堵火車站交叉路口，這一段在11月30日一直到明年的元月20日，進行封閉，這過程中也請施工單位明確的規劃出改道的規劃，部分地方要張貼公告，讓行人或是騎自行車的民眾都能夠有明確的方向，並且也提出希望能夠盡量縮短施工期程，讓景觀、休閒通行都更方便。

楊清風指出，改道的路線就是從五堵火車站前下坡之後，走鄉長路一段，一直延伸到福德祠保興宮，然後銜接水閘門一路往五堵的台鐵隧道方向，那年關將屆，也一直期盼施工單位能夠儘量提早施工期程，趕在農曆年前，讓新橋有新風貌。

要改建一座行人通行的跨溪橋樑，雖然，這一年多的施工期，週邊居民進出比較不方便，走新長安橋要遶好大一圈，不過，民眾說很期待新的景觀橋能夠盡快完工，對於進出通行或是休閒景觀上都有很大的幫助。