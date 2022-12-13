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波麗士變身里長 淡水吳庭岳盼崁頂里更好

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
原任警察的吳庭岳只背了一顆大氣球，用行走拜票的方式，只花費七萬多萬的經費，就選上崁頂里長。圖／紅樹林有線電視提供
原任警察的吳庭岳只背了一顆大氣球，用行走拜票的方式，只花費七萬多萬的經費，就選上崁頂里長。圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區崁頂里是全新北人口第三大里，這次里長選舉中，共有5位競選，而最後則是由年紀只有30歲的吳庭岳勝選，而吳庭岳原本波麗士大人，警察的工作，來選里長，他期盼透過自己的理想，來讓公共事務變的更好，打造更美更好的崁頂里。

年僅30歲的吳庭岳，放棄被譽為「鐵飯碗」的警察工作，辭職參選里長。

吳庭岳說，去年媽媽因為癌症病逝，讓萌生有想做的事，就要趕快去完成的念頭，加上從小在淡水念書長大，看到台灣的政治環境，就有了一個夢想，希望能把「參與式決策」落實在第一線的里長上。他承認或許過於理想，但認為從下而上去改變，臺灣政治才有不一樣的機會。

在這次選舉當中，吳庭岳只背了一顆大氣球，用行走拜票的方式，聽里民的需求，這次他只花費七萬多萬的經費，就選上崁頂里長。

吳庭岳說，淡水崁頂里，除了重大的建設，例如有了淡海國小，未來還希望有國高中的設立，還有交通道路的設計與規劃，而政見不是單一，而是在這次選舉過程中聽到許多里民意見，來整理修正，包括了人力與資源的整合，成立志工團與巡守隊，期盼打造更美更好的崁頂里。

淡水 警察

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