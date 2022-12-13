台北體育館建館30年 大改造以「家」為入口意象

台北體育館俗稱紅館，由於建館至今近30年，門面老舊，今年度進行視覺形象改造。體育局表示，以場館入口為改造的第一步，打造以「家」為意象的運動場館，並以新設服務台為核心，發展同心圓結構的空間服務規畫與無障礙櫃台，盼落實運動平權，納入身心不便者的使用需求。

台北市政府體育局此次攜手台灣設計研究院進行改造，台北市體育局長李再立今上在記者會致詞表示，俗稱「紅館」的台北體育館在1994年改建啟用後，舉行過許多重大賽事，像是2009台北聽奧、2017台北世大運等，將來還會舉辦2025雙北世界壯年運動會。

李再立說，儘管受到疫情影響，但今年光是1到6月，在紅館舉辦的賽事就超過490場，顯示紅館的重要性，也是許多運動員的發跡起點。

體育局表示，此次空間升級以場館入口為改造的第一步，放大服務民眾的優點，新設服務台為核心，發展同心圓結構的空間服務規畫與無障礙櫃台，並加設數位面板與加強溝通資訊設計，包含統一的形象視覺、場館形象動畫的播放以及現場賽事資訊放送，讓前來比賽的選手與民眾能在走進場館就可以找到自己需要的訊息。

體育局表示，因此也將身心不便者的使用需求納入，例如，大廳的櫃檯透過圓形的設計將高度降低，讓乘坐輪椅的市民朋友能無障礙的享受服務。

設計團隊沛肯品牌視覺及無有設計介紹，團隊進駐初期，看到既有傳統老舊的裝潢與設備，「還以為是衙門或警察局」，經過訪問157名使用者調查後，多數也都認為紅館是簡單、傳統、保守及安全的。因此，改造工作第一階段從民眾必經的入口處開始。