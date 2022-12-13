快訊

前中科院長披露雄二E「直撲中國內陸」 研發成功美訝異

最冷時間點曝光！寒流+輻射冷卻效應 中部恐出現5度低溫

吳秀梅證實！陸要求佳德供詳細配方 糕餅業者直呼「太扯了」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北體育館建館30年 大改造以「家」為入口意象

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
體育局表示，此次空間升級以場館入口為改造的第一步。圖／台北市政府體育局提供
體育局表示，此次空間升級以場館入口為改造的第一步。圖／台北市政府體育局提供

台北體育館俗稱紅館，由於建館至今近30年，門面老舊，今年度進行視覺形象改造。體育局表示，以場館入口為改造的第一步，打造以「家」為意象的運動場館，並以新設服務台為核心，發展同心圓結構的空間服務規畫與無障礙櫃台，盼落實運動平權，納入身心不便者的使用需求。

台北市政府體育局此次攜手台灣設計研究院進行改造，台北市體育局長李再立今上在記者會致詞表示，俗稱「紅館」的台北體育館在1994年改建啟用後，舉行過許多重大賽事，像是2009台北聽奧、2017台北世大運等，將來還會舉辦2025雙北世界壯年運動會。

李再立說，儘管受到疫情影響，但今年光是1到6月，在紅館舉辦的賽事就超過490場，顯示紅館的重要性，也是許多運動員的發跡起點。

體育局表示，此次空間升級以場館入口為改造的第一步，放大服務民眾的優點，新設服務台為核心，發展同心圓結構的空間服務規畫與無障礙櫃台，並加設數位面板與加強溝通資訊設計，包含統一的形象視覺、場館形象動畫的播放以及現場賽事資訊放送，讓前來比賽的選手與民眾能在走進場館就可以找到自己需要的訊息。

體育局表示，因此也將身心不便者的使用需求納入，例如，大廳的櫃檯透過圓形的設計將高度降低，讓乘坐輪椅的市民朋友能無障礙的享受服務。

設計團隊沛肯品牌視覺及無有設計介紹，團隊進駐初期，看到既有傳統老舊的裝潢與設備，「還以為是衙門或警察局」，經過訪問157名使用者調查後，多數也都認為紅館是簡單、傳統、保守及安全的。因此，改造工作第一階段從民眾必經的入口處開始。

設計團隊表示，此次還替紅館重新設計Logo及標語「This is my house」，Logo則是由象徵紅館是座多元複合式球場的3個方形，及代表團結及團圓意象的3個同心圓所構成，整體圖像看似一個時光隧道，也是傳達場內加油聲、吶喊聲的聲波。

台北體育館俗稱紅館，由於建館至今近30年，門面老舊近來進行視覺形象改造，今舉辦記者會。記者潘才鉉／攝影
台北體育館俗稱紅館，由於建館至今近30年，門面老舊近來進行視覺形象改造，今舉辦記者會。記者潘才鉉／攝影

體育 團隊

延伸閱讀

卸任掛心基隆捷運 林右昌：盼未來團隊全力推動會協助

死亡頭號殺手 台醫學團隊破解動脈硬化形成之謎

台北體育館攜手設研院 以「家」改造入口意象

台灣團隊創新科技研究 降低遠洋漁船WIFI成本

相關新聞

投16億辦2025雙北世壯運 現已選定35項賽事、66處場館

雙北2025年將舉辦世界壯年運動會，今日世壯運組織委員會舉辦第四次委員會議。台北市長柯文哲說，現已完成35種運動種類、6...

雙城論壇開銷被爆拿公帑核銷 柯文哲：8.6億的不處理？

台北市政府今年7月19日舉辦雙城論壇，不理北市議會但書「若共機、共艦持續擾台，不得動支此預算」，北市議會決議107萬元開...

2022鶯歌藝術季 旺福、鄭宜農本周六接連開唱

「2022鶯歌藝術季 來唱鶯歌」將自本周六至12月25日於新北市鶯歌陶博館登場，連續兩週末在陶瓷藝術園區的「微笑音樂市集...

忠孝西路明晚23時開放機車行駛 民團盼蔣萬安檢討時段

台北車站前的忠孝西路將於12月14日起，開放每日23時至隔天6時開放機車行駛；北市交通局提醒，14日0時到6時尚未開放，...

台北體育館建館30年 大改造以「家」為入口意象

台北體育館俗稱紅館，由於建館至今近30年，門面老舊，今年度進行視覺形象改造。體育局表示，以場館入口為改造的第一步，打造以...

新北牡丹多功能廣場啟用 帶動三牡猴地區觀光

為推動雙百年環線內三貂嶺、牡丹、猴硐聚落的觀光發展，新北市觀旅局在雙溪區三貂運動公園推動空間活化再利用工程，除增加停車空...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。