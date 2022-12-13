新北牡丹多功能廣場啟用 帶動三牡猴地區觀光

為推動雙百年環線內三貂嶺、牡丹、猴硐聚落的觀光發展，新北市觀旅局在雙溪區三貂運動公園推動空間活化再利用工程，除增加停車空間，並將公園內籃球場改造為可彈性使用的多功能廣場，平時可提供籃球場運動休憩及停車空間使用外，若遇中大型活動舉辦，亦可整合空間作為活動場地，或擴大臨時停車容量。

新北市政府觀旅局長楊宗珉表示，隨著淡蘭古道重現、瑞三鑛業整煤廠修復、三貂嶺生態友善隧道開通，讓大眾看到本區未來之潛力，因應未來到訪遊客停車需求，市府將三貂運動公園的籃球場空間重新規畫，平時可提供一側全場籃球場供牡丹民眾使用及44輛小客車停車空間。

楊宗珉指出，如遇大型活動如路跑、槌球比賽或市集等，可彈性規畫作為活動場地，或將籃球場調整作為停車使用，擴大停車容量至62輛小客車停放，明年也將此處作為鐵道馬拉松接力賽接力區域。

觀旅局表示，為因應雙百年環線聚落三貂嶺、牡丹、猴硐觀光發展新契機及停車空間需求，本案設計植草磚鋪面綠化方式的停車空間與在地周邊環境相互融合，保留現地既有喬木，臨坡側配置低海拔常見的原生灌木草花，以銜接並延續周邊的自然環境，另配置草溝使水能滯留緩降，透過生態工法方式營造永續環境的一部份。