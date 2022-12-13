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雙城論壇開銷仍拿公帑核銷 徐巧芯：柯文哲應自己埋單

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員徐巧芯上午在議會受訪。記者楊正海／攝影
台北市議員徐巧芯上午在議會受訪。記者楊正海／攝影

北市政府今年7月19日舉辦雙城論壇，不理北市議會但書「若共機、共艦持續擾台，不得動支此預算」，北市議會決議95萬元開銷，柯文哲需「自行埋單」，柯的妻子陳佩琪曾在臉書亮出百萬存摺，嗆聲「我把存摺印章放桌子上，有需要隨時可拿走」，但柯文哲即將卸任前，被爆仍拿公帑核銷。台北市議員徐巧芯上午受訪指出，她覺得這個錢，柯文哲應該自己埋單，不是用全民的公款，才比較合適。

柯文哲因硬辦雙城論壇槓上台北市議會，雙城論壇僅視訊1小時，就花百萬元，引起各黨派議員輪番砲轟。對於柯文哲即將卸任前，被爆仍拿公帑核銷，台北市議員徐巧芯指出，她覺得如果柯文哲已經說好自己要負擔的話，就應該要自己擔，這是台北市議會的共同決議，當時也是得到了台北市政府的同意，才會去做執行。

北市 柯文哲 議員 雙城論壇 徐巧芯

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