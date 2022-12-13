西門町漢中街45變身旗艦旅服中心 柯文哲：花我3億多皮皮挫

迎接解封後國際觀光客，台北市長柯文哲任內，將西門町原荒廢許久的漢中街45號，重新打造為旗艦型旅客服務中心，並首創進駐行動派出所。柯文哲今天主持竣工典禮，嘴上不斷碎碎念「這個地方花我3億多，講到我聽了皮皮挫....」，柯文哲視察前還說，這個地方花3億多今天是特地來檢查，花3億多的東西長怎麼樣？

位於西門町商圈內的漢中街45號，原本空屋廢棄許久，土地屬於國有財產署，過去也長期被占用逾15年，經過里長不斷陳情，柯文哲第二任時指示觀傳局與土地所有權國產署購地，打造成西門町旗艦型遊客服務中心，並設置公共廁所、行動派出所等。工程109年起發包規畫、去年開工、今年底竣工，預計明年3月營運。

柯文哲今天主持竣工典禮，也對明年3月才營運頗有微詞，柯說，這也太奇怪，竣工後還要等3個月才開幕，「明年台灣燈會都要結束了才開幕，太奇怪了，回去研究看，能不能最速件幹掉。」

柯文哲致詞時表示，西門捷運站是台北捷運所有車站每天進出人數最高的第三名，人流代表金流，這也是為什麼西門町租金愈來愈貴，甚至西門町也是國際觀光客必去景點第三，僅次故宮及台北一零一。不過西門町有幾個觀光問題，第一就是沒有地方可以讓遊客上廁所；還有，沒有地方可以讓旅客休息。

柯文哲說，一開始是因為有里長陳情，漢中街45號空屋荒廢太久，後來他想說要改善有什麼困難、就幾百萬解決掉，但後來才發現，這塊地是國有財產署所有，光買地就要花2億3千萬，「當初市府討論買這塊地要2億3，大家面面相覷.....」，但後來想，如果錢是給國產署等同國家錢左手交右手，那就還好。

甚至說到整修，柯文哲又忍不住抱怨，原本想說花幾百萬元整修就可以解決，不過後來新工處說，因牆壁與隔壁共用、又是老房子，結果光整修就花7900萬元，跟重蓋的差不多.....，等同花錢蓋新房子，未來蓋好，裡面將進駐機動派出所、未來三樓或許還可以收租金，例如外面的遊覽車帶來遊客就是按表收費，有這個地點後會更方便。

台北市觀光傳播局長劉奕霆表示，之所以購地就花2億3千萬，是因為西門町的地價高，柯市長今天視察後也指示，未來可以思考將三樓、四樓等空間，可以外包作為共同辦公室等使用，甚至也可以跟旅行社、咖啡店合作，打造多功能空間，就看未來新市府想一想要怎麼做？目前柯市長想法是整棟租出去，但怎麼做，可以再想一下。