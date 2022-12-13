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新北市銀髮人才服務據點 創造優質中高齡就業場域

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
「新北市銀髮人才服務據點」為提供中高齡及高齡員工友善就業環境，延續職場貢獻，特別「成立企業輔導顧問團，其中輔導「蕭中正醫院」成效良好。圖／新北市勞工局提供
「新北市銀髮人才服務據點」為提供中高齡及高齡員工友善就業環境，延續職場貢獻，特別「成立企業輔導顧問團，其中輔導「蕭中正醫院」成效良好。圖／新北市勞工局提供

新北市銀髮人才服務據點」為提供中高齡及高齡員工友善就業環境，延續職場貢獻，特別「成立企業輔導顧問團，其中輔導「蕭中正醫院」成效良好，陸續聘用中高齡護理師、藥師及社工師共20位員工，還獲得勞動部「促進中高齡者及高齡者就業績優單位獎」的中小型機構、非營利組織或團體類「績優單位獎」。

「蕭中正醫院」深耕板橋近50年，因應台灣少子化及高齡化，近年轉型為呼吸照護、洗腎及復健等以慢性病治療為主的醫院。

院方經銀髮據點專家顧問輔導建議，透過申請「推動工作生活平衡補助」及「中高齡者職務再設計」，導入人性化、友善及安全的職場環境，提供員工紓壓課程、護腰及護腕等穿戴式支撐輔助護具；再搭配符合人體力學的工作椅、加大電腦視覺螢幕和防滑預防跌倒等措施，來避免職業傷害，讓中高齡及高齡員工能更好發揮職場優勢。

蕭中正醫院營運長蕭乃彰表示「年齡不應該在就業市場被歧視」，分享在國外求學過程中，看到「種族歧視」現象，回國後提醒自己在能力所及範圍內不應讓歧視的現象再發生。

蕭乃彰指出，因此在醫療產業中，更要留用經驗豐富的中高齡人才，協助醫院在推動臨床專業經驗的傳承中扮演重要角色。「蕭中正醫院」推動「世代合作」，以行動支持繼續僱用及經驗傳承計畫，期望能夠影響其他企業一起共襄盛舉，創造友善職場，打破年齡界限。

勞工局長陳瑞嘉表示，「銀髮人才服務據點」在今年已協助10家企業建構中高齡及高齡友善職場措施。由於新北市幅員遼闊，明年預計於三重區再增設「銀髮人才服務據點」及「婦女及中高齡者職場續航中心」，協助三重、蘆洲、五股、泰山、新莊、林口、淡水、八里等溪北地區等區中高齡及高齡者就業服務。

陳瑞嘉說，他們將持續提供企業輔導，包含經驗傳承、中高齡人才再運用、職務再設計、員工家庭照顧、職缺開發等。歡迎新北市事業單位向「銀髮人才服務據點」申請企業輔導。

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