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檢驗湯圓防腐、漂白劑等添加物 新北抽查32件結果出爐

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
冬至即將到來，新北市衛生局抽驗轄內餐飲業、傳統市場攤商及超市賣場抽驗紅白湯圓與包餡湯圓。圖／新北市府衛生局提供
冬至即將到來，新北市衛生局抽驗轄內餐飲業、傳統市場攤商及超市賣場抽驗紅白湯圓與包餡湯圓。圖／新北市府衛生局提供

即將冬至新北衛生局抽驗轄內餐飲業、傳統市場攤商及超市賣場抽驗紅白湯圓與包餡湯圓，檢驗防腐劑、漂白劑、著色劑、順丁烯二酸及順丁烯二酸酐總量，共抽驗32件產品，檢驗結果均符合規定。

新北市政府衛生局副局長許朝程說，食品添加物在一般正常食用狀況下，對人體並無危害，以防腐劑來說，過量食用苯甲酸和己二烯酸恐造成肝腎損害、去水醋酸長期食用可能增加致癌風險，業者為延長湯圓保存期限，會於製作過程中添加防腐劑，過去常被檢測出超標情形，今年加強抽驗過往違規或具潛在風險業者，檢驗結果全數合格。

許朝程指出，若是攝入過量的二氧化硫，可能造成呼吸困難、嘔吐、腹瀉等症狀，長期食用會加重肝臟排毒負擔；攝入過量人工色素則有致癌風險，孩童則會有注意力不集中或過動等症狀；順丁烯二酸和其酸酐皆非核准之食品添加物，長期攝入也可能造成肝腎損害。若違反食品安全衛生管理法第18條第1項規定，可依法處3萬以上300萬元以下罰鍰。

衛生局簡任技正劉君豪呼籲，食品業者應善盡自主管理責任，注意食材來源及品質。民眾選購湯圓時切勿購買來路不明、過於鮮豔、白皙或口感過於Q彈的產品，完整包裝食品應確認食品標示內容，以及是否仍在有效期限內；散裝湯圓則建議購買現做之湯圓，並注意製作場所是否乾淨衛生，且購買後應儘速食用完畢。有關食品添加物使用可上衛生局網站查詢（https://www.health.ntpc.gov.tw/basic/?node=23076）。

冬至即將到來，新北市衛生局抽驗轄內餐飲業、傳統市場攤商及超市賣場抽驗紅白湯圓與包餡湯圓。圖／新北市府衛生局提供
冬至即將到來，新北市衛生局抽驗轄內餐飲業、傳統市場攤商及超市賣場抽驗紅白湯圓與包餡湯圓。圖／新北市府衛生局提供
冬至即將到來，新北市衛生局抽驗轄內餐飲業、傳統市場攤商及超市賣場抽驗紅白湯圓與包餡湯圓。圖／新北市府衛生局提供
冬至即將到來，新北市衛生局抽驗轄內餐飲業、傳統市場攤商及超市賣場抽驗紅白湯圓與包餡湯圓。圖／新北市府衛生局提供

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