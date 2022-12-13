防新店千戶社區再陷淹水危機 新建大鵬抽水站完工啟用
新北新店中正路及環河路交叉路口，不只是雙北往來要道，也有著千戶大社區，但過去逢雨必淹讓住戶及通行民眾都憂心生命財產遭威脅。新北水利局建置大鵬抽水站近期完工啟用，總容量達每秒7.5公噸，將大幅改善約8公頃淹水面積，未來可有效揮區域防洪排水功效。
位於新店溪與景美溪匯流處的新店大鵬華城社區約千餘戶，加上該區屬低窪處，民眾每逢豪雨就得面臨淹水之苦。陳住戶反應，大樓發電機和住戶汽車都放在地下室，若淹水不只車將泡水，還可能造成電力短缺，引發停電等問題；王姓住戶則說，有一次被颱風尾掃到雨下整夜，連社區旁高架橋下的公車調度站都淹水，公車也都開走不能停，而且旁邊的新店溪水流又大又急，很怕水會淹上來。
水利局說明，為解決新店區中正路及環河路低窪處積淹水問題，在中正路雨水下水道幹線末端出口處新建大鵬抽水站，以作為颱風及豪大雨期間，防止下水道幹線末端區域出現積淹水災害，總容量可達7.5cms（每秒7.5公噸），於109年3月18日開工，並在近期完工開始運作。
水利局指出，大鵬抽水站總工程經費約1億4000萬元，共裝置2.5cms豎軸抽水機組及柴油引擎機組各3組，總抽水量達7.5cms，同時新建進流與出流等結構體箱涵，可發揮防洪排水功效，將大幅改善約8公頃淹水面積，未來投入防洪將能有效抵擋颱風豪雨，發揮治水防洪效益。另外，考量市容情況下，也將抽水站周圍增加綠美化景觀，並新增人行便道，提升路人通行安全。
水利局長宋德仁說，新店環河路與中正路為聯絡台北市之間的重要通道，為考量交通動線，工程施作時，進流與出流箱涵僅能封閉一車道，且道路底下涵蓋自來水、中華電信光纖、台電等重要幹管，施工期間不間斷與管線單位、新北交通局及新店區公所積極辦理現勘及多次協調後，以最小影響交通範圍前提下，將道路段工程分十一階段施作，耗時300日後，順利完工啟用。
水利局表示，新北市目前有84座抽水站、345組抽水機組，其中有139組為老舊抽水機組，從建置運轉迄今已逾20年，部分機組更新經費市府正積極爭取中央補助，未來還有施工中的土城區規畫擴建土城抽水站及設計中的貴子坑溪抽水站、塔寮坑抽水站及潭底溝抽水站，盼藉抽水生力軍的加入，讓防汛安全更加提升。
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