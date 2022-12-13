防新店千戶社區再陷淹水危機 新建大鵬抽水站完工啟用

新北新店中正路及環河路交叉路口，不只是雙北往來要道，也有著千戶大社區，但過去逢雨必淹讓住戶及通行民眾都憂心生命財產遭威脅。新北水利局建置大鵬抽水站近期完工啟用，總容量達每秒7.5公噸，將大幅改善約8公頃淹水面積，未來可有效揮區域防洪排水功效。

位於新店溪與景美溪匯流處的新店大鵬華城社區約千餘戶，加上該區屬低窪處，民眾每逢豪雨就得面臨淹水之苦。陳住戶反應，大樓發電機和住戶汽車都放在地下室，若淹水不只車將泡水，還可能造成電力短缺，引發停電等問題；王姓住戶則說，有一次被颱風尾掃到雨下整夜，連社區旁高架橋下的公車調度站都淹水，公車也都開走不能停，而且旁邊的新店溪水流又大又急，很怕水會淹上來。

水利局說明，為解決新店區中正路及環河路低窪處積淹水問題，在中正路雨水下水道幹線末端出口處新建大鵬抽水站，以作為颱風及豪大雨期間，防止下水道幹線末端區域出現積淹水災害，總容量可達7.5cms（每秒7.5公噸），於109年3月18日開工，並在近期完工開始運作。

水利局指出，大鵬抽水站總工程經費約1億4000萬元，共裝置2.5cms豎軸抽水機組及柴油引擎機組各3組，總抽水量達7.5cms，同時新建進流與出流等結構體箱涵，可發揮防洪排水功效，將大幅改善約8公頃淹水面積，未來投入防洪將能有效抵擋颱風豪雨，發揮治水防洪效益。另外，考量市容情況下，也將抽水站周圍增加綠美化景觀，並新增人行便道，提升路人通行安全。

水利局長宋德仁說，新店環河路與中正路為聯絡台北市之間的重要通道，為考量交通動線，工程施作時，進流與出流箱涵僅能封閉一車道，且道路底下涵蓋自來水、中華電信光纖、台電等重要幹管，施工期間不間斷與管線單位、新北交通局及新店區公所積極辦理現勘及多次協調後，以最小影響交通範圍前提下，將道路段工程分十一階段施作，耗時300日後，順利完工啟用。