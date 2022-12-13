奇蹟之家為新家園募款 盼繼續為新北泰山400個家庭服務

在新北市泰山區20多年來照顧長輩的奇蹟之家，為持續照顧有需要日照的400多個家庭，12月17日將在泰山文程廣場舉辦募款園遊會，籌措興建多功能建築的經費。同時，鄰近的曉明幼兒園也在同天舉辦校慶暨園遊會，將把當天營收全數捐給奇蹟之家。

奇蹟之家由天主教主顧修女會經營，每個月服務400多個家庭，包括日間照顧、社區關懷據點、送餐、居家服務、家屬喘息服務等，多年來已經協助數千個家庭。為因應照顧需要，正在興建一棟4層樓建築，包括日照服務空間、多功能教室、照顧咖啡館、行政空間等，共500多坪，需要經費約8900萬元。

奇蹟之家主任邱加瑜表示，感謝各界的愛心，包括財團法人萬海航運慈善社會福利基金會、頂泰山巖等都捐款贊助，但跟預期目標仍不足7000多萬元，奇蹟之家每年都舉辦感恩敬老傳暨聖誕園遊會活動，透過社會大眾藉由小額付出，期待達到積少成多的效果。

邱加瑜表示，園遊會往年都在新生路家園現址舉辦，是泰山年度熱鬧、重大活動。今年因為工程關係，商請泰山區公所協助改在文程廣場，公益園遊會包括祈福禮、多項表演、美食攤位和跳蚤市集等。邱加瑜表示，連日來已經收到各界贊助義賣的物品，包括服飾、水果、家居擺飾用品等，四十多個攤位種類繁多，歡迎來尋寶。

「泰山真有人情味，很有愛心。」，邱加瑜表示，在地不少攤商都捐物資，包含甜不辣、百香果、芭樂、多功能收納袋，還有天主教教友住院期間在醫院勾毛線作品。更令她感動的，鄰近的曉明幼兒園今年50年校慶，決定同步舉行園遊會，20多個攤位所得盈餘全部捐給奇蹟之家。曉明幼兒園鐘修女為節省運費，自己回雲林老家摘柳丁載回來賣給家屬，還做泡菜義賣。

邱加瑜說，園遊會活動在當天上午9點到12點，預先或現場購買點券都可。主要場地文程廣場、曉明幼兒園，就在明志路二段旁，歡迎民眾來參與活動。