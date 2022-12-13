投5千萬改善24處運動場地 SPALDING為新北打造特色球場

近年民眾運動風潮興起，新北市民政局及各區公所盤點使用率高的運動休閒場地，自2019年起投入逾5千萬，在13區新建、修繕24處運動場地。新北民政局長柯慶忠表示，除了場地要平、護欄要牢、照明要亮基本條件外，公園內設施、共融遊具也一併改善，還找來知名大廠首席設計師、國際知名球廠商設計特色球場。

柯慶忠說，林口近年吸引大量外國人移居，邀請到國際級箱包設計大師彭雄渾，改造林口西林及仁愛籃球場，重鋪地坪、改善排水、更新圍網外，還擴大植栽區並配置休憩座椅，再由彭雄渾老師在籃球的2處禁區及中央跳投區彩繪上招牌彭式風格的抽象幾何畫作。

過去NBA官方指定用球SPALDING台灣代理商，專為三芝福成籃球場設計特色籃球場，並無償、無期限提供三芝公所使用，公所將場內地坪、圍網、夜間照明、周邊排水及防護設施等部分進行整體改造，並融入「SPALDING」意象設計，吸引大批籃球迷朝聖組隊比賽。

此外，三重電信街除了基礎工程全面性改善外，以大面積的多色塊彩繪加上新北市市花，造型圍網則採用立體金屬板人型鏤雕，搭配夜間背光照明；永福公園的籃球練習場則以昆蟲為主題，多色塊彩繪向日葵花朵，巧妙結合瓢蟲及熊蟬圖騰的跳球區及罰球區。

同樣位於都會區的中和區錦和運動公園，裡面的籃球場及網球場使用率也極高，民政局補助了近400萬大整修，改善球場地坪。工程採取國際標準設計施工，透過地盤改良、6道壓克力塗層等紮實工序，並全面汰換圍網、球框及球網、增設周邊座椅及環場道路更新，大幅提升舒適安全運動休憩品質。