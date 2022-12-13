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新北164座共融公園 4主題、8路線推廣深度旅遊

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市鶯歌永吉公園蝴蝶鞦韆，吸引許多小朋友在此玩樂。圖／新北市景觀處提供
新北市鶯歌永吉公園蝴蝶鞦韆，吸引許多小朋友在此玩樂。圖／新北市景觀處提供

新北市府近年推動特色共融公園，四年內新增108座、全市目前達到164座，新北市景觀處推出4主題、8路線「來新北玩公園」，讓民眾玩遍新北市特色公園，結合在地人文景觀深入旅行新北市。

新北市府近年積極推動各式公園，四年內完成108座，至今新北市已有164座，為方便規劃旅遊行程，景觀處依新北市的自然和文化景觀特色歸納出「山、川、文、海」4大主題，再以交通接駁方式串聯特色共融與全齡公園，推出8條路線，讓民眾可以依據生活區域及喜歡的旅遊風格來新北玩公園。

4大主題路線中，喜愛人文景觀可選擇「文」線為主題的三鶯老街線，早上從鶯歌火車站出發搭乘981線公車接駁串聯鳳鳴公兒二公園、永吉公園或鳳祥公園等，鳳鳴公兒二公園為機器人主題公園、永吉公園有蝴蝶鞦韆、鳳祥公園有藍色大鯨魚溜滑梯，小朋友們可以選擇到喜愛的主題公園放電。

中午可搭乘F656線或981線公車回到鶯歌著名景點鶯歌老街，尋覓阿婆壽司、甕仔麵、喝茶天茶餐廳等地方美食，下午體驗手拉坏、輕鬆漫步陶藝氣息的街區，陶瓷藝品與家飾品好逛又好買，另外還可以從鶯歌火車站搭乘火車至鄰近的百年歷史山佳車站感受古樸的鐵道魅力，適合安排為大小朋友的一日遊程。

新北市景觀處表示，新北市特色共融與全齡化公園各有不同特色，所有年齡層都可以依據不同的主題，規劃一日玩公園輕旅行。

「來新北玩公園」官網：https://www.cpqweb.com/ntparks/

新北市景觀處推出4主題、8路線「來新北玩公園」。圖／新北市景觀處提供
新北市景觀處推出4主題、8路線「來新北玩公園」。圖／新北市景觀處提供

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