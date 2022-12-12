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影／深藍永和得票率近七成 侯友宜赴感恩餐會全場嗨翻

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜今舉行永和區感恩茶會，與支持者熱情問候。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今舉行永和區感恩茶會，與支持者熱情問候。記者李成蔭／攝影

新北市長侯友宜今舉行永和區感恩茶會並於致詞時指出，這次永和區拿下近七成得票率，超越四年前的成績，感謝所有市民朋友不分你我的支持，他會持續全力推動永和區各項建設，包含都更、停車場、軌道建設、老舊校舍翻新等，「只有更認真做事，才能加倍奉還所有市民的支持」！

侯友宜說明，過去不論是台北縣或新北市，連任首長都不好選，行政院長蘇貞昌選縣長時贏五萬多票，時任市長朱立倫贏了兩萬票，加上今年選舉，有超過一半的里長都是同額競選，因此他更加戰戰兢兢，感謝所有永和區市民支持，雖然永和人口減少，但得票比例將近七比三，讓他的成績能夠比上次更好。

侯友宜提到，永和區還有各項建設都在持續推動，包括停車場、捷運、老舊校舍改建、都更，都要繼續往前走，「感謝大家最好的方式，就是展現做事態度，這才是我應盡本分，我會繼續努力，讓永和越來越好」！

侯友宜感謝，在選前之夜時，看到所有市民不畏風雨從五時多一路相挺到活動結束， 「有一位朋友告訴我，說他那天內褲都濕了，但堅持不走，就是一定要相挺到最後一刻」，感謝所有市民支持，面對這分情義，他只有更認真做事來加倍奉還！

永和區競總主委林德福表示，侯友宜今天特別到永和，表達對於所有市民的滿滿感謝，以及感謝所有里長、鄉親父老、各社團的支持，同時祝福大家嶄新的一年，平安健康，一切順遂。

新北市長侯友宜今舉行永和區感恩茶會。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今舉行永和區感恩茶會。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今舉行永和區感恩茶會，不少支持者到場。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今舉行永和區感恩茶會，不少支持者到場。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今舉行永和區感恩茶會，與支持者熱情問候。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今舉行永和區感恩茶會，與支持者熱情問候。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今舉行永和區感恩茶會，與支持者熱情問候。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今舉行永和區感恩茶會，與支持者熱情問候。記者李成蔭／攝影

新北市長 侯友宜 都更

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