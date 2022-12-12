企業捐5%月收益送愛心 北市141名清寒生受惠

台北市政府教育局認助清寒學生基金會董事長、教育局長曾燦金今天向捐款10月分總收益5%、250萬4609元的酒類經銷商買酒網致上謝意，並表示此筆捐款能幫助141名台北市清寒學生。另，基金會今年已認助2076位學生，呼籲社會各界一同加入愛心認助的行列。

2020年起盛豐行訂下每年10月為旗下買酒網的「慈善月」，捐助該月部分比例營收予財團法人台北市政府教育局認助清寒學生基金會，今年活動邁入第三屆，捐出10月份總收益的5%即新台幣250萬4609元，三年來慈善月累計捐贈共720萬1629元。另外，盛豐行自2015年加入認助行列至今，累計認助總金額達1013萬1639元，共認助196名學生。

盛豐行董事長黃志豐表示，受到新冠肺炎疫情衝擊，許多孩子家庭的經濟狀況重創，又出現物價高漲，他堅持關懷不能止步，繼續實踐企業經營取之社會、回饋於社會的精神，認助60位小學生每月2000元生活費、56位公立學校學生每學期5000元學費，以及25位2萬元急難救助名額，預計能幫助141位台北市清寒學生。

黃志豐表示，肯定認助清寒學生基金會受助學生經由老師推薦，且認助金款項公開透明、將金額直接匯至受助學生帳戶中的方式，他承諾會持續不斷認助清寒學子，讓愛不間斷。他說，在「買酒網慈善月」誕生前，已長期認助弱勢學生，慈善月的成立是希望透過持續性的活動，讓更多人了解基金會。

曾燦金表示，基金會2021年共認助了1934位學生，2022至12月12日已認助2076位學生，可見台北市需要幫助的清寒學生越來越多，呼籲社會各界一同加入愛心認助的行列。相關認助資訊請洽教育局認助清寒學生基金會。